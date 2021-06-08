Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» заявив, що кожен може бути успішним, треба лише знайти свою ієрархію. За його словами, Зеленський зараз будує іншу ієрархію з нового покоління.

«Ми завжди розбиваємось по ієрархії. Дійсно існує нижчий клас і вищий, але це не стаціонарно, тому що ми живемо в світі, де є різні ієрархії. Мало того, що у нас різні цивілізації, у нас різні ієрархії. Якщо ви не успішні в цій ієрархії, це не означає, що ви будете неуспішним в іншій. Просто треба знайти свою ієрархію, в якій ви будете успішні», - зазначив Балашов.

Експерт навів в приклад експеримент зі щурами: щурів поселили в один вольєр, і з часом найслабші щури почали приносити корм найсильнішим, але коли в один вольєр поселили тих, які були «найсильніші», вони все одно поділилися за попереднім принципом.

«На наших очах відбувається дуже різка зміна поколінь. Коли розпався Радянський Союз, утворилася нова держава, яка сформувала нову ієрархію, в якій ми прожили всього 28 років. Стався повний інформаційний розрив. У нас до сих пір живий перший президент», - підкреслив експерт.

За словами Балашова, перший президент України, коли прийшов до влади не зміг її втримати, бо для нього безліч партій були в новинку, і він не зміг впоратися. Як зазначив Балашов, Кучма краще розібрався, і йому вдалося створити олігархічну систему.

«Зеленський зараз будує іншу ієрархію, тому що прийшло нове покоління – відбувся інформаційний розрив з попереднім поколінням, і вони почали їх просто не помічати. Ми бачимо, як б'ються Тимошенко, Гройсман, Яценюк, але їх вже не помічають, тому що вони не беруть участь в політичному житті країни», - розповів Балашов.

Нагадаємо, Politeka публікувала думку Балашова, що сім'ї починають розпадатися через нестабільну соціальної обстановки.

Раніше на Politeka Балашов заявив, що щоб не бути приреченим на бідну старість, треба ще в працездатному віці сформувати капітал.

https://youtu.be/mO_yErYnApo