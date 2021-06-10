Ректор Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського, доктор філософії, Посол Миру, український громадський діяч і вчений-культуролог Максим Тимошенко у програмі Сергія Дойка «Особистість» розповів про фінансування музичної академії.

«Ми все робимо, і ми вже багато зробили. Ну, звісно, ще дуже багато попереду. У нас дуже багато проблем. У нас ще є гуртожиток. У нас були різні канали, робили сюжети… Як самі журналісти зазначають, що в принципі він один із найкращих з точки зору, що він такий старий, що там охайно… Але! Ми розуміємо… Що значить найкращий за нашим можливостям, які є в Україні? Він має бути найкращим за світовим рівнем. І ми маємо зробити гуртожиток для наших студентів… І зробимо!», - заявив він.

За словами Тимошенка, в музичній академії вже в багатьох аудиторіях зробили умови на світовому рівні, але цього, на його думку, замало.

«Ми далі-далі крокуємо, не зупиняємося. Зараз гуртожиток – це велика проблема. Тому що гуртожиток великий дуже, там мешкають в тому числі китайські студенти, в тому числі наші студенти, які з різних міст. Для мене принципова робота зі студентами. Я дуже опікуюсь студентами, ми робимо і виплати студентам. Це теж копійки… Знаєте, як в Києві важко мешкати, які тут ціни на все і таке інше. Ну ми хоч якось можемо, і нам вдається з командою зробити такі виплати, які жоден виш не робить у нашій державі», - сказав ректор.

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