Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 29 вересня по 5 жовтня показує, що максимальна температура вдень становитиме +18°, а мінімальна опуститься до +12°, при цьому опадів синоптики не прогнозують.

синоптики вже попереджали про різку зміну температури минулого тижня, а новий прогноз показує, що у Київській області тепло поступово поступиться прохолоднішій погоді: максимум вдень знизиться з +18° до +12°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, впродовж тижня з 29 вересня по 5 жовтня денна температура коливатиметься від +12° до +18°, а нічна - від +4° до +10°.

У вівторок, 29 вересня, повітря прогріється до +18°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +10°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У середу, 30 вересня, температура вдень становитиме +17°, а вночі - +9°. Хмарність - малохмарно, без опадів.

У четвер, 1 жовтня, повітря знову прогріється до +18°, вночі очікується +9°. Небо переважно малохмарне, опадів не буде.

У п’ятницю, 2 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +15° вдень і +9° вночі. Хмарність малохмарна, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, температура утримається на позначці +12° вдень, вночі похолодає до +7°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У неділю, 4 жовтня, вдень +14°, а вночі повітря охолоне до +4° - це найнижча нічна температура за тиждень. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, температура знову підніметься до +17° вдень і +8° вночі. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

Таким чином, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 29 вересня, з денною температурою +18°, а найпрохолоднішим - субота, 3 жовтня, коли максимум становитиме лише +12°. Перепад денних температур за тиждень сягне 6°, а найхолодніша ніч очікується в неділю, 4 жовтня, - +4°. Опадів протягом усього тижня синоптики не прогнозують.

Попри відсутність дощів, вечорами та вночі, особливо в кінці тижня, варто вдягатися тепліше - це стосується насамперед людей похилого віку та дітей, оскільки нічна температура опускається до +4°. Вдень же погода залишиться комфортною для прогулянок і повсякденних справ.

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