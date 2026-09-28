синоптики вже попереджали про різку зміну температури минулого тижня, а новий прогноз показує, що у Київській області тепло поступово поступиться прохолоднішій погоді: максимум вдень знизиться з +18° до +12°.
За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, впродовж тижня з 29 вересня по 5 жовтня денна температура коливатиметься від +12° до +18°, а нічна - від +4° до +10°.
У вівторок, 29 вересня, повітря прогріється до +18°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +10°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.
У середу, 30 вересня, температура вдень становитиме +17°, а вночі - +9°. Хмарність - малохмарно, без опадів.
У четвер, 1 жовтня, повітря знову прогріється до +18°, вночі очікується +9°. Небо переважно малохмарне, опадів не буде.
У п’ятницю, 2 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +15° вдень і +9° вночі. Хмарність малохмарна, без опадів.
У суботу, 3 жовтня, температура утримається на позначці +12° вдень, вночі похолодає до +7°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.
У неділю, 4 жовтня, вдень +14°, а вночі повітря охолоне до +4° - це найнижча нічна температура за тиждень. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.
У понеділок, 5 жовтня, температура знову підніметься до +17° вдень і +8° вночі. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.
Таким чином, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 29 вересня, з денною температурою +18°, а найпрохолоднішим - субота, 3 жовтня, коли максимум становитиме лише +12°. Перепад денних температур за тиждень сягне 6°, а найхолодніша ніч очікується в неділю, 4 жовтня, - +4°. Опадів протягом усього тижня синоптики не прогнозують.
Попри відсутність дощів, вечорами та вночі, особливо в кінці тижня, варто вдягатися тепліше - це стосується насамперед людей похилого віку та дітей, оскільки нічна температура опускається до +4°. Вдень же погода залишиться комфортною для прогулянок і повсякденних справ.
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