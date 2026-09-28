Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 29 вересня по 5 жовтня показує помітний перепад температур: від +21° на початку тижня до +14° у неділю, а в понеділок, 5 жовтня, синоптики прогнозують опади.

попередній тижневий прогноз погоди для Одещини вже попереджав про наближення дощів, і новий тиждень також принесе відчутні зміни: за даними синоптиків, з 29 вересня по 5 жовтня денна температура поступово знизиться з +21° до +14°, а наприкінці періоду область накриють опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень в Одеській області очікується від +14° до +21°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +11°...+15°.

У вівторок, 29 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, вночі очікується +15°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У середу, 30 вересня, температура втримається на позначці +20° вдень і +14° вночі. Небо переважно чисте — синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У четвер, 1 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +19° вдень і +13° вночі. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У п’ятницю, 2 жовтня, денна температура залишиться на рівні +19°, вночі — +13°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, повітря прогріється лише до +16° вдень, а вночі охолоне до +11°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У неділю, 4 жовтня, температура опуститься до найнижчої позначки тижня — +14° вдень і +11° вночі. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, вдень трохи потепліє — до +16°, вночі очікується +14°. Хмарність мінлива, і саме в цей день синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 29 вересня, з максимумом +21°, а найпрохолоднішим — неділя, 4 жовтня, коли вдень не прогріється вище +14°. Загальний перепад температур за тиждень складе 7°, а опади очікуються в понеділок, 5 жовтня.

Зважаючи на поступове охолодження, одеситам варто заздалегідь підготувати теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У понеділок, коли прогнозують опади, варто взяти з собою парасолю та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу.

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