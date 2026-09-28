Графіки відключення світла у Кропивницькому 29 та 30 вересня опублікували енергетики: без електропостачання тимчасово залишаться мешканці десятків вулиць через планові ремонтні роботи.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня опубліковані заздалегідь — енергетики попереджають про планові знеструмлення, щоб мешканці встигли підготуватися.

У понеділок та вівторок, 29 та 30 вересня, у Кропивницькому проводитимуть капітальні й поточні ремонти електромереж, а також технічне обслуговування обладнання. Через це частина вулиць міста тимчасово залишиться без світла.

Про це повідомляє Кіровоградобленерго — оновлений графік відключень опубліковано на офіційному ресурсі компанії.

Де вимикатимуть світло 29 вересня

У понеділок, 29 вересня, роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. Зокрема, капітальний ремонт виконуватимуть у провулку Григорія Тарана (будинки 2г, 2д), а поточний ремонт — на вулиці Велика Перспективна (будинки 63, 65) та на вулиці Петра Григоренка (будинок 2г).

Техобслуговування проведуть на вулиці Світлани Барабаш (будинки 20–47а), на вулиці Дорогого Семена, а також на широкому переліку будинків вулиці Соборної. Поточний ремонт також охопить вулицю Гурбенську, вулицю Криворізьку (будинки 35–62) та вулицю Курганну.

Окремо варто звернути увагу на часові проміжки: на проспекті Європейському (будинки 1-в, 2, 4, 8ж) техобслуговування триватиме з 12:00 до 17:00, а на вулицях Вокзальній (68а–103а) та Луганській світло вимикатимуть з 09:00 до 13:00.

Що заплановано на 30 вересня

У вівторок, 30 вересня, з 08:00 до 17:00 продовжать техобслуговування на тих самих вулицях, що й першого дня, — Світлани Барабаш, Дорогого Семена та Гурбенській. Додатково без світла залишаться мешканці вулиці Ігоря Замоцького (будинки 99–140) та вулиці Садової.

З 09:00 до 18:00 того ж дня заплановано капітальний ремонт: на вулиці Березовій (будинки 17, 8) та вулиці Каштановій (будинок 1). Крім того, знеструмлення торкнуться селища Нове — тут ремонтні роботи пройдуть на вулицях Марії Садовської-Барілотті (55–83), Дружби, Центральній (1–75), Західній, Яблуневій, Малиновій, Ягідній (135), Лебедєва (35б–63) та Просвіти (43–56).

Енергетики нагадують: точний час відновлення електропостачання може зсуватися залежно від складності робіт, тож варто заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а холодильники з продуктами найкраще тримати зачиненими на час знеструмлення.

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