Доплати для пенсіонерів в Черкаській області можуть зрости: у проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено підвищення виплати на догляд для людей поважного віку.

Доплати для пенсіонерів в Черкаській області можуть змінитися вже наступного року — для частини людей поважного віку планують переглянути щомісячну виплату на догляд.

Про це йдеться у публікації видання «На пенсії» із посиланням на проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Як повідомляє ТСН, зміна розміру виплати пов'язана із запланованим підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На скільки зросте доплата

Розмір цієї виплати визначається як 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У проєкті бюджету на 2027 рік цей показник пропонують підвищити з нинішніх 2595 до 2878 гривень.

Якщо запропоновані цифри затвердять, доплата на догляд становитиме: 2878 × 40% = 1151,2 гривні — тобто близько 1151 гривні на місяць замість теперішніх 1038 гривень.

Хто має право на виплату

Гроші призначають не всім, кому виповнилося 80 років. Щоб отримати доплату, потрібно одночасно відповідати кільком умовам:

досягти 80-річного віку;

отримувати пенсію за віком;

проживати самостійно, без інших осіб;

не мати працездатних родичів, які за законом мають його утримувати;

мати медичний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді.

Тобто самого факту досягнення 80 років недостатньо — виплату на догляд не нараховують автоматично, на відміну від звичайних вікових надбавок.

Як оформити доплату

Основний документ — висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує потребу в постійному догляді. Спочатку треба звернутися до сімейного лікаря та пройти обстеження, після чого ЛКК видасть відповідний документ.

Далі документи подають до Пенсійного фонду України. Зазвичай потрібні: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, висновок ЛКК, декларація про доходи, а також документи, які підтверджують самотнє проживання або відсутність працездатних родичів.

Варто зауважити: 1151 гривня — це розрахункова сума за показником 2878 гривень, закладеним у проєкт бюджету-2027, а не вже встановлена виплата. Зростання відбудеться лише після затвердження бюджету.

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