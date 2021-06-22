Найбільший інвестиційний проєкт у Чернігівській області – будівництво дороги Ніжин – Прилуки в межах національного проєкту "Велике будівництво". Про дорогу, що ремонтується вперше за 50 років, та залучення державних інвестицій на її будівництво, у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» розповів український громадський діяч, підприємець, голова Чернігівської ОДА з 2019 по 2020 роки Андрій Прокопенко.

«Держава закінчує проєкт у нинішньому році. Дорога асфальтова, коштує півтора мільярди гривень – це астрономічна сума в порівнянні з попередніми роками. Але навколо цього будівництва виникла колізія», - каже він.

Крім голів ОТГ, є ще й народні депутати.

«Коли стало зрозуміло, що прийдуть такі гроші, не було зрозуміло, на що їх витрачати. Кожен хотів собі на окрузі щось зробити. У нас в області шість виборчих округів, і, відповідно, шість депутатів бачили це зовсім по-різному. Я зустрівся з Комраковим іще на етапі визначення стратегії. Пояснив, що головна дорога єднає Ніжин, Чернігів і Прилуки – три найбільших міста, і вихід на Пирятин – на Полтавську трасу. Комраков каже: «Дійсно, я погоджуюсь, це найбільш логічно», - розповідає Прокопенко.

«Держава акумулювала гроші, вони ще щось додали, бо треба було до Пирятина дотягнути цю дорогу. І от цей проєкт реалізований. Люди задоволені. Таке будівництво буде давати імпульс для економічного зростання. Тому що, щоб бізнес розвивався, має бути комунікаційна інфраструктура, інтернет і нормальний мобільний зв'язок, якого сьогодні, на жаль, іще немає. І мають бути дороги», - робить висновок Андрій Прокопенко.

Нагадаємо, Нардеп Шахов вимагає перевірити реалізацію "Великого будівництва", зокрема, в Луганській області.

Раніше Politeka повідомляла, що 80% бітуму для «Великого будівництва» йде з Білорусі.



