У ЄС мають намір також ввести пакет економічних і персональних санкцій проти Білорусії.

Як пише Politeka.net, сьогодні, 27-го лютого стало відомо, що Євросоюз повністю закриває повітряний простір Союзу для Росії. З такою заявою виступила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Після заборони небо Європи буде закрито як для пасажирських літаків, так і для приватних перельотів. Також Євросоюз заборонить трансляції деяких телеканалів, блокує транзакції з Центробанком Росії і введе пакет економічних і персональних санкцій проти Білорусії.

Урсула фон дер Ляйен додала, що ЄС вітає біженців з України, які продовжують залишати країну з небезпечних точок, що знаходяться під обстрілами.

Також сьогодні Володимир Зеленський поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і розповів на сторінці в соціальній мережі Фейсбук про перші підсумки переговорів.

"Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусії. І він мене запевнив у цьому. Очевидно, що наші військові воюють не за гроші. А за сьогодні, за завтра і дуже жорстко відповідають за те, що було вчора» - висловився Зеленський.

Нагадавши, президент Зеленський переговорив з Лукашенком, який погрожував Україні війною: що відомо

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