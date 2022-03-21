Білоруси, які виступають проти війни з Україною, надають підтримку українцям не тільки словом, а й ділом

Як повідомляє білоруський опозиціонер Франак Вячорка на своїй сторінці в Twitter, місцеві партизани виводять з ладу російську техніку, зупиняють їх потяги і роздають листівки, щоб не допустити введення військ Білорусі в Україну.

Нагадаємо, кількома днями раніше керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що РФ не зможе вести свої військові ешелони залізницею в Україну через Білорусь. Завдяки білоруським залізничникам колії відтепер непридатні для цього.

"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", – зазначив він.

У свою чергу джерела в Міноборони України стверджують, що білоруські офіцери, які досягли пенсійного віку, почали масово виявляти бажання піти на заслужений відпочинок.

Таким чином військовослужбовці демонструють своє небажання брати участь у військових діях проти України.

Як відомо, загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку зберігається на високому рівні. Про це раніше повідомили в Генштабі ЗСУ, підкресливши, що сили оборони України готові до відсічі.

У той же час дані розвідки свідчили про те, що Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії протягом найближчих 1-2 днів.

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