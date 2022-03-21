Як повідомляє білоруський опозиціонер Франак Вячорка на своїй сторінці в Twitter, місцеві партизани виводять з ладу російську техніку, зупиняють їх потяги і роздають листівки, щоб не допустити введення військ Білорусі в Україну.
Нагадаємо, кількома днями раніше керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що РФ не зможе вести свої військові ешелони залізницею в Україну через Білорусь. Завдяки білоруським залізничникам колії відтепер непридатні для цього.
"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", – зазначив він.
У свою чергу джерела в Міноборони України стверджують, що білоруські офіцери, які досягли пенсійного віку, почали масово виявляти бажання піти на заслужений відпочинок.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Ворог менше використовує авіацію і вивозить з України вкрадені авто і їжу: нові дані Генштабу
Стало відомо, скільки окупантів знешкодили українські бійці: офіційні дані
У Росії готуються прибрати Путіна, хто може очолити країну: дані розвідки
Таким чином військовослужбовці демонструють своє небажання брати участь у військових діях проти України.
Як відомо, загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку зберігається на високому рівні. Про це раніше повідомили в Генштабі ЗСУ, підкресливши, що сили оборони України готові до відсічі.
У той же час дані розвідки свідчили про те, що Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії протягом найближчих 1-2 днів.
Нагадаємо, після провалу в Україні Путін переходить до "плану Б", стало відомо, в чому він полягає
Також Politeka.net повідомляла, що противник втратив можливість наступати, Арестович розкрив масштаби втрат загарбників
Таїже Politeka.net писала, що у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година