Президент Польщі навал дії Путіна в Україні геноцидом і закликав Європу до жорсткіших заходів прости рф.

Президент Польщі вважає дії РФ геноцидом і вважає, що Захід повинен поставити ультиматум Путіну. Про це Анджей Дуда заявив в інтерв'ю каналу CNN, передає "Європейська правда".

На запитання ведучого, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом, Дуда відповів, що з цим "важко не погодитися".

"Мета цього вторгнення - знищити українську націю", - каже польський президент. Він додає, що загибель такої кількості мирних жителів свідчить про те, що дійсно має намір зробити Росія.

Анджей Дуда вважає, що заходу пора завершити діалог з Путіним.

"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу... Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає ці умови, нам нема про що буде говорити", - додає він.

На питання, чи діють санкції проти Росії, Дуда сказав, що "санкції повинні бути ще більш жорсткими".

"Але це дуже складне завдання. Найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу від нафти", - додає він.

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