Європейські країни, які зараз намагаються домовитися з путіним за допомогою переговорів, роблять «катастрофічну помилку».

Про це у своєму Телеграм-каналі написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він звернув увагу на те, що деякі партнери України розглядають війну як протиріччя в бізнесі. Вони вважають, що зможуть домовитися про компроміси і врегулювати суперечки, просто повернувшись до колишнього життя.

"Відповім прямо: це катастрофічна помилка, що випливає з невірного розуміння природи цієї війни і її справжніх мотивів. Що веде до жахливих наслідків для всього світу", - прокоментував такий підхід Подоляк.

Він підкреслив, що ніякі домовленості з Росією не варті «і ламаної копійки», адже країна-агресор постійно цинічно бреше.

"Насправді Росія розв'язала класичну загарбницьку війну на кшталт Середніх віків: малоосвічений, але обвішаний крилатими ракетами агресор вирішив захопити значно більш сучасну і менш озброєну країну, знищити її народ, повернути на території розруха, бруд і натовпи п'яних бомжів, а також привласнити собі чуже майно. Така природа російської імперської держави-країни-гопника: вона створює нові цінності, але вперто руйнує чужі", - нагадав радник глави ОП.

Він також запевнив, що Україна буде воювати з Росією до переможного фіналу, однак ця війна визначить не тільки долю нашої країни, а й долю подальшого розвитку Європи.

"Якщо Захід знову здригнеться, в черговий раз оголить свій глибинний страх перед російським монструозним світом, Європу, світ в цілому чекає новий кривавий переділ кордонів, хаос, хвилі біженців, голод, нові правила безпеки, коли людська цивілізація змушена платити данину гопнику з ядерною валізкою", - попередив Подоляк.

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