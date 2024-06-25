Народний депутат Микола Тищенко, ймовірно, знищив свій телефон під час обшуків, щоб уникнути його використання як доказу у справі, пов'язаній з його підозрою в незаконному затриманні колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Під час обшуків, які проводили правоохоронці, народний депутат Микола Тищенко, якому висунуто підозру у зв'язку з подіями в Дніпрі, розбив свій телефон, щоб уникнути його вилучення як доказу, повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Андріюк опублікував відео обшуку в Telegram-каналі, де зазначив, що депутат, "не бажаючи надавати речовий доказ, знищує свій телефон". За даними пресслужби Офісу Генерального прокурора, сьогодні прокурори планують звернутися до Печерського районного суду Києва з клопотанням про застосування цілодобового домашнього арешту для Миколи Тищенка у зв'язку з підозрою у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилося відео, де у Дніпрі охоронці народного депутата Миколи Тищенка, ймовірно, б'ють чоловіка, закутого в наручники. На записі видно, як невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків нападають на чоловіка з дитячим візочком.

Пізніше виявилося, що чоловік, якого побили, - це ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов. Конфлікт, за повідомленнями ЗМІ, виник через те, що Тищенко, не будучи військовим, гуляв містом у військовій формі.

Місцеві правоохоронці заявили, що не мають жодного відношення до Тищенка і відкрили дві кримінальні справи: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко пояснив ситуацію тим, що Павлов нібито напав на поліцейських, та заявив, що це була провокація.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив дії Тищенка і наголосив на необхідності відповідної реакції правоохоронних органів.

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