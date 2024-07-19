Візит Бориса Джонсона для зустрічі з Дональдом Трампом так незабаром після того, як останній опинився на волосинку від смерті, свідчить про те, наскільки серйозною стала міжнародна ситуація.

Кандидат від Республіканської партії щойно вибрав Дж. Д. Венса, жорсткого скептика по відношенню до України, своїм кандидатом на посаду віце-президента на листопадових виборах - вірний знак напрямку руху з погляду позиції США щодо війни та оборони загалом.

Оскільки Трампу майже гарантовано президентство після того, як він ледве уникнув кулі вбивці, Борис має знати, що зараз першочергове значення має спроба переконати Трампа продовжити підтримку Києва та ширшої європейської оборони.

Оскільки, як зараз, Путін знає, що йому потрібно тільки протриматися до листопада, коли, як передбачається, Трамп припинить підтримку США України.

Обнадіює, що Джонсон і Трамп говорили цілу годину. Є повідомлення, що колишній прем'єр-міністр відіграв важливу роль у переконанні Трампа дати Майку Джонсону в Конгресі зелене світло на проходження 60 млрд. доларів допомоги США Києву.

Але факт у тому, що ми зараз стоїмо на краю прірви нової війни у ​​Європі.

У Путіна вже є дворічна фора в Європі, особливо якщо Трамп і Венс запровадять припинення вогню в Україні в листопаді – величезна армія, яку він побудував, буде перенаправлена ​​в інше місце. Ніхто, хто вивчав Путіна чи Росію докладно, не вірить, що він зупиниться в Україні.

Оскільки новообраний прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вимовляє свою королівську промову, "медовий" місяць його нищівної перемоги на виборах остаточно та безповоротно закінчився.

Він може мати лише час до листопада, щоб підготувати країну до прямого конфлікту з Росією. У Стармера, мабуть, є 2-3 роки, щоб перетворити свою армію на звичайний засіб для стримування подальшої російської експансії.

Джерело: telegraph .

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