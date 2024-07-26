Після виходу Байдена з виборчих перегонів очікується, що Демократична партія оголосить кандидатом у президенти саме Камалу Харріс.

Віцепрезидентка Камала Харріс може стати першою темношкірою жінкою, номінованою великою партією на посаду президента. Республіканець Дональд Трамп готовий впровадити нову стратегію проти Камали Харріс.

Команда Трампа вже почала напад на Харріс. Деякі прихильники MAGA висміювали Харріс – першу чорношкіру, азіатку та жінку-віце-президента. На своїй платформі Truth Social Трамп нещодавно назвав свою нову суперницю «Брехлива Камала Харріс» і назвав її «тупою та злою».

«Є два слова, щоб описати Камалу Харріс: зла і тупа. Це погана комбінація», — заявив республіканець.



Команда Трампа планує пригвоздити Харріс до ганебного стовпа за ті самі політичні питання, в яких Байден був найбільш уразливий. Тобто зосередиться на двох моментах: збільшену інфляцію та загострення міграційної кризи зі сторони Мексики.

Водночас вони намагатимуться зберегти актуальність питання передвиборчої кампанії Джо Байдена, звинувачуючи її у маскуванні проблем зі здоров'ям нинішнього президента.

«Вона - та людина, яка приховувала його стан від громадськості. Як їй можна довіряти?», – сказав республіканець Алекс Пфайффер. І такі наративи непоодинокі, вони звучать від кожного прихильника Республіканської партії.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Харріс заявила про своє бажання балотуватись на виборах. Вона зазначила, що для неї було великою честю отримати підтримку президента.

Джерело: Тime.

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