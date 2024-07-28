Президент Джо Байден є цілком традиційним президентом — лідером, людиною, чий стиль і цінності сформувалися протягом більш ніж половини 20-го століття, навіть незважаючи на те, що він завершує свою кар'єру, лавіруючи у руйнівній політиці 21 століття.

Він виконав частину програми президентства — керував прийняттям далекосяжних законів і активно використовував політичні інструменти виконавчої влади — так само ефективно, як будь-який інший президент за останні десятиліття.

Щодо промов та дебатів — використання слів для натхнення своїх прихильників, придушення ворогів, переосмислення дебатів — він, мабуть, був найслабшим мешканцем Овального кабінету США за більш як сторіччя. Аналітики також вважають, що немаловажливим став вік Джо Байдена.

Навіть якщо людям сподобалися слова у промові Байдена під час дебатів з Трампом, вона була сповнена нагадувань про ослаблену здатність президента вести суперечку. Навіть із заготовленими репліками в кількох реченнях були помітні зупинки та повтори слів. Також не вистачало чіткої дикції. Жорстка і майже ватяна мова на початку поступово розігрівалася до сильнішого завершення.

Але в його виступі було немало такого, що могло б викликати побоювання у його скептиків у партії: «Чи не дуже ми поспішили, висунувши його?» або змусити пересічних виборців замислитися: «Що не так із його помічниками?! Чому вони приховують його від інтерв'ю та більш спонтанних заходів?».

На початку свого терміну, коли Джо Байден приймав великі пакети витрат для стимулювання економіки після пандемічних зупинок, будівництва нової інфраструктури та інвестування в поствуглецеву економіку, були порівняння між Байденом та Рузвельтом. Зараз вони здаються далекими, навіть коли Байден впровадив рекордну кількість законів, ніж всі президенти до нього. На жаль, його пам'ятатимуть, як слабкого президента через його вік та не здатність вести дебати.

Джерело: politico.

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