Китай претендує на більшу частину стратегічного водного шляху та намагається витіснити сусідів, таких як Філіппіни, будь-яка помилка може призвести до війни.

Дипломати та військові чиновники пильно стежать за зіткненнями філіппінських та китайських судів поблизу мілини.

Існує побоювання, що інцидент може стати смертельним та спонукати Філіппіни активувати договір про взаємну оборону зі Сполученими Штатами.

Це може призвести до кошмару: війни між Сполученими Штатами та Китаєм.

У Південно-Китайському морі знаходяться деякі з найпродуктивніших у світі рибних промислів, а також судноплавні канали, якими проходить близько третини світової морської торгівлі.

Дослідження показують, що тут також можуть бути великі родовища нафти і газу.

Уряди з конкуруючими претензіями на море — Бруней, Індонезія, Малайзія, Тайвань, В'єтнам та Філіппіни мають обмежені можливості для опору тиску Пекіна.

Це частково тому, що китайські інвестиції в цих місцях ставлять їх у скрутне становище, коли вони хочуть захистити свої морські претензії, не завдаючи шкоди своїм економічним інтересам.

"Всі діють дуже обережно", - сказав Арістіо Різка Дармаван, професор права з Індонезії, який вивчає безпеку на морі.

Іншим стримуючим фактором є те, що Китай має найбільші у світі військово-морські та берегові флоти, а також велику морську міліцію.

Протягом майже трьох років китайська влада перешкоджала спробам Філіппін поповнити запаси моряків на військовому кораблі часів Другої світової війни, який філіппінський флот посадив на мілину на мілини Секонд-Томас близько чверті століття тому.

Через кілька тижнів після червневого зіткнення біля мілини Китай та Філіппіни досягли очевидної угоди про запобігання зіткненням там. Філіппіни пізніше провели місію із постачання без інцидентів.

Однак це не зменшило побоювань, що майбутня провокація чи прорахунок може призвести до конфлікту.

З іншого боку, Китай та Філіппіни «схоже, цілком готові до деескалації», і у Пекіна мало стимулів провокувати війну через мілину, вважає Колін Кох, експерт із морської безпеки у Південно-Східній Азії.

"Я думаю, обидві сторони розуміють, що вони досить близькі до реальності", - сказав він.

Джерело: nytimes .

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