Рішення президента Байдена не домагатися переобрання та напрочуд швидке об'єднання демократів навколо віце-президента Харріс як їхнього кандидата в президенти змінили вибори.

Але в яких стосунках і наскільки ясно одне: настрій більшості демократів різко змінився.

До того, як Байден знявся з гонки, вони змирилися з поразкою на президентському рівні та переключали свою увагу на збереження контролю над Сенатом та повернення його до Палати представників.

Коли Харріс з'явилася як заміна Байдену, надія змінила розпач, пожертвування потекли рекордними темпами, а пропозиції добровільно попрацювати в кампанії різко зросли.

Тільки третина прихильників Байдена заявили, що віддадуть свої голоси, щоб висловити йому підтримку, тоді як майже дві третини заявили, що зроблять це, щоб виступити проти Дональда Трампа. Навпаки, половина прихильників Харріс заявили, що їхній голос буде ствердним виразом підтримки.

Зміна в опитуваннях була менш різкою, ніж зміна настроїв. У опитуваннях, проведених незадовго до відходу Байдена, Трамп лідирував у загальнонаціональних перегонах у середньому на 2,5 процентних пункти.

У опитуваннях, проведених десятьма дослідницькими організаціями протягом тижня після відходу Байдена, перевага Трампа над Харріс в середньому становила 1,2 пункти.

Поки не з'явилося достатньої кількості опитувань по штатах, щоб з упевненістю оцінити зміни в штатах, що вагаються.

Головні висновки:

Немає жодних підстав вважати 46–47% голосів виборців межею частки Трампа у 2024 році.

У опитуваннях, проведених минулого тижня , його середній результат становив 47,7%. Реальне питання полягає в тому, чи зможе Харріс скоротити розрив між її поточним середнім показником у 46,5% та явною більшістю, яка їй знадобиться, щоб мати шанс на перемогу у Колегії виборців.

Загалом Харріс має шанс, якого не мав Байден після його катастрофічних дебатів з Трампом, які прокотилися електоратом демократів і лідерами партії.

Джерело: brookings.

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