Досі неконтрольоване роздратування Трампа з приводу того, що він більше не балотується проти Байдена, стало головною темою його промови.

Колишній президент Трамп вийшов на сцену в середу, і республіканські коментатори з нетерпінням чекали на ознаки того, що він стабілізувався після більш ніж трьох тижнів люті та дезорієнтації після того, як президент Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів 2024 року.

Будь-хто, хто сподівався на невловимий поворот Трампа, був би розчарований, як це майже завжди і буває, оскільки він назвав Харріс «божевільною» та «нерозумною», висміюючи її сміх сексистськими нападками та розпалюючи свою імміграційну демагогію.

Примітки, принаймні їх заготовлена ​​версія, дали перші ознаки того, що кампанія Трампа починає виробляти послідовний, хоча й екстремальний план реагування на нового супротивника на загальних виборах, що викликає розбіжності.

План Трампа уповільнення Харріс може зрештою нашкодити йому самому.

Новий підхід, якщо Трамп будь-коли виявить дисципліну, щоб реалізувати його концентрованим чином, є глибоко особистим і покликаний зруйнувати ідею про те, що Харріс, лише друга жінка, яка очолила президентський список великої партії, є компетентною служити.

Він включає звинувачення її в біді інфляції та високих цін на продукти, які переслідували адміністрацію Байдена.

Оскільки очікується, що Харріс представить свій власний економічний план у п'ятницю, команда Трампа також хоче зірвати будь-які спроби віце-президента подати її кандидатуру як новий старт економічної політики.

Трамп також активізував зусилля із зображення Харріс як крайнього ліберала — стратегія, яка іноді спрацьовувала у президентських кампаніях республіканців у минулому.

Злість нападок Трампа може здатися глибоко образливою деяким жінкам-виборницям.

Багато республіканців вважають, що невдоволення виборців високими цінами останніми роками дає Трампу безцінний шанс повернути собі президентство.

Але останні "витівки" Трампа говорять про те, що він цілком здатний упустити цю можливість.

Джерело: CNN .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.