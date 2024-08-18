Американська розвідка працює над розкриттям способів, за допомогою яких Москва та Тегеран впливають на американський електорат.

Дональд Трамп став першим кандидатом у президенти, проти якого одна ворожа іноземна держава активно зламує вибори, щоб допомогти йому перемогти, а інша агресивно намагається його перемогти, стверджують колишні американські чиновники та аналітики з кібербезпеки.

Росія хоче Трампа. Іран не хоче. Це ясно», — заявив аналітик з питань безпеки та колишній урядовець з кібербезпеки Майк Гамільтон в інтерв'ю USA TODAY.

Контури цих зусиль ще неясні, оскільки американська розвідка працює над розкриттям та припиненням численних способів, за допомогою яких Москва та Тегеран впливають на американський електорат.

Більшість цих прихованих зусиль полягає у впливі на потенційних виборців за допомогою фейків, фіктивних впливових осіб та іншої пропаганди у соціальних мережах, як це було у минулих виборчих циклах.

Але дивніші призи таються за захисними стінами президентських кампаній Трампа та Камали Харріс.

За словами офіційних осіб США та приватних аналітиків з кібербезпеки, Іран використав складну операцію «цільового фішингу» для отримання та передачі у відомі ЗМІ внутрішнього досьє передвиборного штабу Трампа на його потенційного партнера від Республіканської партії, сенатора від Огайо Дж. Д. Венса.

Вісім років тому Росія використала майже ідентичну шкідливу фішингову операцію електронною поштою, щоб допомогти магнату нерухомості вийти з відносної невідомості та виграти номінацію від Республіканської партії та перемогти демократа Хілларі Клінтон.

Передвиборний штаб Трампа не одразу відреагував на прохання прокоментувати закордонний конкурс хакерів.

Джерело: usatoday .

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