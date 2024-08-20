Третю світову війну не можна виключати і виживання людської раси може навіть опинитися під загрозою.

Ось що більшість американців, можливо, здивуються, почувши: військові стратеги у Сполучених Штатах вважають Китай головною військовою проблемою країни — із явною можливістю великої війни між США та Китаєм у найближчі роки.

Це жахлива перспектива. Ці дві країни є двома найбільшими економічними та військовими державами світу, обидві озброєні ядерною зброєю, кожна з них вносить від 15% до 20% до світового валового внутрішнього продукту, і кожна залежить від іншої у своєму процвітанні, враховуючи глибину та широту їхніх економічних відносин.

Однак, якщо вони почнуть війну, глобальне процвітання незабаром може стати найменшою з наших турбот.

Американські військові стратеги, як правило, у середньому трохи надто войовничі щодо Китаю, країни, яку деякі називають частиною «нової осі зла», до якої також належать Росія, Північна Корея та Іран.

Китай — це складніший випадок, який витяг сотні мільйонів людей з бідності за останні десятиліття, зробив багато для економічного зростання в усьому світі загалом і демонструє певну відразу до військового ризику.

Описуються три варіанти можливого початку війни між Китайською Народною Республікою та Сполученими Штатами (і деякими їхніми союзниками):

Через спірні острови і води в західній частині Тихого океану. Після спроби Китаю вторгнутися і завоювати Тайвань, держава з населенням 23 мільйонів людей, яку Пекін вважає бунтівною провінцією, США вирішили прийти на допомогу Тайваню. При більш обмеженому використанні китайської сили проти Тайваню, швидше за все, включає свого роду блокаду острова в спробі задушити його і примусити до капітуляції та возз'єднання.

Джерело: brookings .

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