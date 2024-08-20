Ось що більшість американців, можливо, здивуються, почувши: військові стратеги у Сполучених Штатах вважають Китай головною військовою проблемою країни — із явною можливістю великої війни між США та Китаєм у найближчі роки.
Це жахлива перспектива. Ці дві країни є двома найбільшими економічними та військовими державами світу, обидві озброєні ядерною зброєю, кожна з них вносить від 15% до 20% до світового валового внутрішнього продукту, і кожна залежить від іншої у своєму процвітанні, враховуючи глибину та широту їхніх економічних відносин.
Однак, якщо вони почнуть війну, глобальне процвітання незабаром може стати найменшою з наших турбот.
Американські військові стратеги, як правило, у середньому трохи надто войовничі щодо Китаю, країни, яку деякі називають частиною «нової осі зла», до якої також належать Росія, Північна Корея та Іран.
Китай — це складніший випадок, який витяг сотні мільйонів людей з бідності за останні десятиліття, зробив багато для економічного зростання в усьому світі загалом і демонструє певну відразу до військового ризику.
Описуються три варіанти можливого початку війни між Китайською Народною Республікою та Сполученими Штатами (і деякими їхніми союзниками):
- Через спірні острови і води в західній частині Тихого океану.
- Після спроби Китаю вторгнутися і завоювати Тайвань, держава з населенням 23 мільйонів людей, яку Пекін вважає бунтівною провінцією, США вирішили прийти на допомогу Тайваню.
- При більш обмеженому використанні китайської сили проти Тайваню, швидше за все, включає свого роду блокаду острова в спробі задушити його і примусити до капітуляції та возз'єднання.
Джерело: brookings .
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