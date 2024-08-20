Дональд Трамп таємно сердився на Брайана Кемпа — задовго до того, як обрушився на нього з критикою на мітингу в Атланті цього місяця.

Ображений відсутністю губернатора Джорджії на передвиборних заходах та зборах коштів, а також іншими передбачуваними проявами неповаги.

«Що сталося з Браяном Кемпом?» — запитав Трамп своїх супутників по дорозі назад до Флориди з благодійного заходу, який відбувався в квітні, що вагався.

За словами людини, обізнаної про хід обговорення, яка на умовах анонімності розповіла про приватне питання. Зрештою, Трамп сказав, що він «допоміг йому вибратися» на конкурентних праймеріз 2018 року.

Кемп пропустив збір коштів та мітинг у Джорджії тижнями раніше. А лише за кілька днів до цього дружина Кемпа, Марті, розповіла, що вона планує написати від імені свого чоловіка на пост президента, а не голосувати за Трампа.

Трамп попросив помічника в літаку роздрукувати копію репортажу новин. Він назвав коментарі першої леді Джорджії «жахливими» і запитав інших на борту літака, включаючи голову Національного комітету Республіканської партії Майкла Уотлі, як йому слід реагувати.

Союзники Трампа, стурбовані тим, що ворожнеча з популярним губернатором штату, що вагається, може зашкодити перспективам Трампа в штаті, закликали його не давати коментарю кисню.

Республіканці у Джорджії на той час щосили намагалися ще більше послабити напруженість між Трампом і Кемпом перед листопадовими виборами, у тому числі на квітневому благодійному обіді в Бакхеді, який Трамп щойно відвідав.

Але в цьому підході для Трамп є ризик. Якщо він відштовхне традиційніших республіканських виборців, пов'язаних з Кемпом, це звузить шлях колишнього президента до перемоги в Джорджії, оскільки для цього потрібно накачати базу MAGA.

Джерело: politico .

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