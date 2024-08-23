Протягом більш ніж чотирьох років під керівництвом президента Байдена партія створювала образ Трампа як найбільшої загрози.

Потім на з'їзді Демократичної партії в Чикаго, у понеділок і знову у вівторок, лідери партії, старі та нові, спробували новий підхід. Вони висміювали свого ворога, невпинно, нещадно і майже завжди з гарним сміхом.

Схоже, цей зсув був покликаний зосередити увагу на одній із найвідоміших уразливих сторін Трампа: якщо є щось, чого він не може допустити, то це того, щоб його не сприймали всерйоз.

У вівторок Мішель Обама, колишня перша леді, яка одного разу заявила:

«Коли вони опускаються, ми піднімаємося», взяла паяльну лампу в руки Трампа, обрушившись на нього з критикою нещодавньої одержимості Республіканської партії позитивною дискримінацією та її останнім втіленням — різноманітністю, рівністю та інклюзивністю.

У руках Обами саме Трамп, син багатого забудовника, отримав можливість «провалюватися вперед» за допомогою «позитивної дискримінації багатства поколінства».

"Якщо ми бачимо перед собою гору, ми не очікуємо, що там буде ескалатор, який доставить нас на вершину", - сказала вона, дозволивши аудиторії згадати золотий ескалатор Трампа у його вежі на Манхеттені.

Обама, схоже, насолоджувалась моментом.

Але цвях програми завдав її чоловік, висміявши «78-річного мільярдера, який не перестає скиглити свої проблеми з тих пір, як дев'ять років тому спустився на своєму золотому ескалаторі».

Джерело: nytimes .

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