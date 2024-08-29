Кампанія Трампа наполягає на тому, щоб мікрофони були відключені, коли настає черга говорити іншій людині.

Це правило було запропоновано Джо Байденом, коли він був кандидатом від Демократичної партії.

Команда Трампа зрештою погодилася на це прохання, що було очевидною спробою кампанії Байдена обмежити перешкоди.

Деякі аналітики кажуть, що прагнення кампанії Трампа зберегти правило приглушення звуку на дебатах Харріс 10 вересня може бути пов'язане з позитивним прийомом, який він отримав за стриманіший виступ, ніж багато хто очікував, проти Байдена в червні.

Проте колишній президент, схоже, менш стурбований правилом і певною мірою навіть підірвав заяви своєї власної команди, яка закликає його зберегти.

«[Це] не має значення для мене. Я хотів би, щоб [мікрофони] були включені», — сказав Трамп.

«Але домовленість була такою, що все буде так само, як і минулого разу. У цьому випадку звук було відключено», - додав він.

Трамп у вівторок вдень опублікував у соціальних мережах повідомлення про те, що він «досяг угоди» з ABC про дебати 10 вересня.

Він не згадав мікрофони у пості, але знову сказав, що «правила будуть такими ж, як і на останніх дебатах CNN», які включали відключення мікрофонів до своїх правил.

Трамп також звинуватив телеканал у «несправедливості», але також сказав, що його команда впевнена, що дебати будуть «чесними та справедливими».

У вівторок не було ясно, чи схвалила кампанія Харріс умови, на які Трамп, за його словами, погодився з ABC.

Кампанія Харріс хоче змінити узгоджені правила лише за два тижні, щоб мікрофони обох кандидатів не були відключені протягом усіх дебатів. Як вони гадають, що вони можуть отримати від цієї зміни?

Загалом вони вважають, що це може показати глядачам неприкритішого, навіть сварливого Трампа, голос якого буде чути протягом усього виступу Харріс.

Джерело: bbc .

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