Ізраїльські протестувальники вимагають угоди з Газою після того, як Армія оборони Ізраїлю заявила про загибель шести заручників.

За даними канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю , після того як ізраїльські військові виявили тіла шести заручників, убитих у секторі Газа, кількість полонених в анклаві досягла 101 людини, включаючи 35 осіб, які, ймовірно, загинули.

З цього числа 97 людей було взято в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

До 7 жовтня в Газі утримувалося чотири заручники. Двоє з них були ізраїльськими військовослужбовцями та загинули, повідомляє канцелярія прем'єр-міністра.

По всьому Ізраїлю відбувається загальнонаціональний страйк. Ось хто, як очікується, приєднається:

Загальнонаціональний страйк, який загрожує паралізувати «всю ізраїльську економіку», проводиться з метою чинити тиск на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і домогтися укладання угоди, яка б забезпечила повернення заручників, які утримуються ХАМАС у секторі Газа.

Страйк був оголошений найбільшою профспілкою країни, відомою як Гістадрут, після обурення громадськості вбивством шести полонених у тунелях ХАМАС під Газою.

Також відбуваються акції протесту, заплановані у рамках страйку: деякі демонстранти перекрили одну з головних вулиць у центрі Тель-Авіва.

Ось хто бере участь у страйку:

Муніципалітети, включаючи Тель-Авів та Хайфу, заявили, що приєднаються до страйку, згідно зі списком Гістадруту та заявами деяких міст.

До списку також увійшли багато урядових міністерств, які впливають на цілу низку державних послуг, у тому числі підрозділи канцелярії прем'єр-міністра, Міністерства внутрішніх справ та інші.

Вильоти та прибуття рейсів до міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві будуть припинені на дві години з 8:00 ранку (1:00 за східним часом).

За даними Гістадрута, лікарні та медичні центри працюватимуть за графіком вихідного дня та в екстреному порядку.

Профспілка вчителів Ізраїлю заявила, що не приєднається до страйку, але шкільний допоміжний персонал приєднається, що може вплинути на освітні заклади.

Дитячі садки залишаться закритими, якщо на території не буде допоміжного персоналу, а початкові та середні школи будуть відкриті до 11:45 ранку лише у разі відсутності персоналу.

За даними Гістадрута, до страйку приєднаються найбільші університети Ізраїлю, зокрема Єврейський університет в Єрусалимі та Тель-Авівський університет.

Пожежні та рятувальні служби, а також спеціальні освітні програми працюватимуть у звичайному режимі.

Аеропорт Тель-Авіва зупиняє польоти в рамках загальнонаціонального страйку.

Джерело: CNN .

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