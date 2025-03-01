У Європі заговорили про створення стратегічних "запасів зброї" для України.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню висловив ідею, згідно з якою країни Європи повинні мати на своїй території арсенали зброї, які у разі потреби можна буде оперативно перекинути в Україну, повідомляє Politeka.net.

Як пише Le Monde, метою цієї ініціативи є гарантування безпеки України в майбутньому та утримання Росії від повторних агресій. За словами Лекорню, обговорення цього питання на рівні європейських держав має початися найближчим часом.

"Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів... Це ідея, яку ми збираємося винести на обговорення, щоб її могли підтримати різні європейські країни", - зазначив він, повідомляє Політека.

Міністр також додав, що створення таких запасів озброєнь дозволить не тільки зміцнити оборону України, але й підтримувати оборонну промисловість Європи після припинення бойових дій.

Враховуючи постійну загрозу з боку Росії, яка, як і раніше, може становити небезпеку для Європи, створення стратегічних резервів дозволить швидко реагувати на можливі нові виклики безпосередньо після завершення конфлікту в Україні.

Лекорню підкреслив, що "найкращою гарантією безпеки для України є її армія", яка повинна мати можливість захищати свою територію не тільки під час активних бойових дій, але й у післявоєнний період, коли "замовкнуть гармати".

Джерело: lemonde.

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