Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області, які досягли 70, 75 або 80 років, нараховуються автоматично. У Пенсійному фонді України нагадали, скільки саме додають до пенсії у 2026 році та за якої умови надбавку можуть не призначити.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначають за кількома підставами, і одна з них — досягнення певного віку. У Пенсійному фонді України нагадали: тим, кому виповнилося 70, 75 або 80 років, надбавку до пенсії нараховують автоматично, без жодних заяв.

Розмір вікової доплати залежить від того, скільки саме років виповнилося людині. З 1 січня 2026 року діють такі суми: пенсіонерам від 70 до 74 років включно щомісяця додають 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, а тим, кому виповнилося 80 і більше, — 570 гривень.

Проте надбавку отримують не всі. Головна умова — розмір пенсійної виплати не має перевищувати 10 340,35 гривні. Це граничний орієнтир на 2026 рік, який встановив Пенсійний фонд України: якщо пенсія більша за цю суму, вікову доплату не призначають. Детальні роз'яснення опубліковано на офіційному порталі ПФУ.

Окремо в Пенсійному фонді пояснили, чому при досягненні 75 років частина пенсіонерів бачить у виплаті не 456 гривень, а лише 156. Якщо людині ще у 70 років уже встановили доплату 300 гривень, то після 75-річчя їй донараховують лише різницю до нового розміру — тобто 156 гривень. Загалом вікова надбавка в обох випадках доходить до відповідного рівня.

Як нараховують вікову доплату

Доплату за віком не потрібно оформлювати — вона підвантажується до виплати автоматично, з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припадає на перше число, людина одразу отримує повний розмір надбавки за цей місяць. Якщо ж, наприклад, на 20-те число, то доплату нараховують лише за дні після настання віку — пропорційно.

Що робити, якщо надбавку не нарахували

Якщо людині вже виповнилося 70, 75 або 80 років, а доплата до пенсії так і не з'явилася, найпростіше звірити дані через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ в Дніпропетровській області. Там підкажуть, чи відповідає пенсія умові про розмір виплати до 10 340,35 гривні.

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