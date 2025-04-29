Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив економічний прогноз для України, враховуючи базовий сценарій, за яким війна закінчиться до кінця 2025 року, передає Politeka.
Відповідні дані наведені у квітневому звіті World Economic Outlook.
Аналітики фонду передбачають поступове збільшення чисельності населення України, що буде обумовлено поверненням частини біженців додому після завершення війни.
Так, у 2025 році населення країни може зрости до 32,9 млн осіб, у 2026-му — до 33,4 млн, а з 2027 по 2029 роки показник стабілізується на рівні близько 34 млн. У 2030 році прогнозується незначне скорочення — до 33,9 млн осіб.
Окрім демографічних змін, МВФ прогнозує й позитивні зрушення в економіці. Очікується, що рівень безробіття поступово зменшуватиметься: у 2025 році він становитиме 11,5%, у 2026-му — знизиться до 10,1%, а у 2029-му досягне рівня 8,5%.
Також у звіті наголошено на перспективному зростанні валового внутрішнього продукту: ВВП нашої країни у 2025 році може перевищити 200 мільярдів доларів США, а до 2030 зрости майже до 284 мільярдів доларів.
Нагадаємо, раніше в МВФ зазначали, що бойові дії можуть завершитися в останні місяці 2025. У документі йдеться, що хоча геополітичні ризики залишаються високими, завершення війни дозволить економіці країни розвиватися швидшими темпами.
Джерело: World Economic Outlook.
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