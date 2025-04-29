МВФ очікує зростання населення України після завершення війни, з'явився прогноз до 2030 року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив економічний прогноз для України, враховуючи базовий сценарій, за яким війна закінчиться до кінця 2025 року, передає Politeka.

Відповідні дані наведені у квітневому звіті World Economic Outlook.

Аналітики фонду передбачають поступове збільшення чисельності населення України, що буде обумовлено поверненням частини біженців додому після завершення війни.

Так, у 2025 році населення країни може зрости до 32,9 млн осіб, у 2026-му — до 33,4 млн, а з 2027 по 2029 роки показник стабілізується на рівні близько 34 млн. У 2030 році прогнозується незначне скорочення — до 33,9 млн осіб.

Окрім демографічних змін, МВФ прогнозує й позитивні зрушення в економіці. Очікується, що рівень безробіття поступово зменшуватиметься: у 2025 році він становитиме 11,5%, у 2026-му — знизиться до 10,1%, а у 2029-му досягне рівня 8,5%.

Також у звіті наголошено на перспективному зростанні валового внутрішнього продукту: ВВП нашої країни у 2025 році може перевищити 200 мільярдів доларів США, а до 2030 зрости майже до 284 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше в МВФ зазначали, що бойові дії можуть завершитися в останні місяці 2025. У документі йдеться, що хоча геополітичні ризики залишаються високими, завершення війни дозволить економіці країни розвиватися швидшими темпами.

Джерело: World Economic Outlook.

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