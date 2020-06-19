Хоч пластикові вікна і не потребують специфічного догляду, їм потрібно приділяти мінімальну увагу з періодичністю два рази на рік. Так, восени треба підготувати вікна в Києві до зими, а навесні або на початку літа (з урахуванням дощового травня 2020 року) – до теплої пори року.

Реально складних маніпуляцій не буде, але і нехтувати ними не варто. Ціни на вікна сьогодні не такі низькі, щоб відмовлятися від елементарного миття, тим самим скорочуючи термін служби ПВХ-конструкцій.

Догляд після зими

З осені до весни на металопластикові вікна впливали опади, морози, різкі перепади температур. ПВХ-конструкції відмінно справляються з такими навантаженнями. Тому все, що потрібно перед літом – миття й очищення. План дій такий:

● видаляємо пил і сміття в зоні притвору;

● протираємо фурнітурні елементи, щоб видалити забруднення (використовуємо щіточки, зубочистки, ватні палички);

● протираємо ущільнювачі вологими серветками або губкою, змоченою у воді;

● змащуємо фурнітуру і ущільнювачі спеціальними засобами або ж машинним маслом, мастилом на силіконовій основі;

● на завершення миємо скло та пластикову раму, насухо протираємо їх, щоб не залишилося розводів.

На подібний догляд йде до 15-20 хвилин на одну конструкцію. А фурнітура та ущільнювачі вікон в Києві гарантовано впораються з усіма навантаженнями протягом теплого періоду року.

Установка москітних сіток

До базових моментів підготовки віконних конструкцій до літа належить захист від комах. Для цього на вікна треба повернути москітні сітки, зняті на зиму.

Попередньо потрібно оглянути аксесуар на предмет цілісності та справності. Так, якщо на сітчастому полотні є ушкодження, то антимоскітки можуть гірше справлятися зі своїм завданням. Потрібно або самостійно усунути розриви та інші дефекти, або звернутися до майстрів, які змінять полотно або аксесуар загалом.

Ще рекомендуємо оглянути ручки та кріплення, що забезпечують фіксацію москітної сітки у вікні. За необхідності їх можна замінити. Очищати від забруднень антимоскітки рекомендується при знятті (восени), але якщо за зиму вони покрилися пилом, то промити полотно під проточною водою варто і перед установкою.

Турбота про функціональність і безпеку

Режим провітрювання мають сьогодні майже всі вікна в Києві. Якщо він не передбачений, то варто подумати про замовлення додаткової фурнітури. Якщо часто провітрювати вікна в розхристаному вигляді, то не зайвими будуть обмежувачі відкривання. Вони захистять стулку від ударів при сильному вітрі, а також знизять навантаження на петлі.

Якщо вдома є маленькі діти, то в теплу пору року особливо гострим є питання їх захисту від спроб несанкціонованого відкриття вікон. Щоб малюки не наражали себе на небезпеку, варто придбати дитячі замки або інші захисні аксесуари. З ними можна і нормально провітрити приміщення, і не переживати, що дитині вдасться відкрити стулку.