В медиа прижилось выражение «оборотни в погонах» – выразительный штамп для всех нечистых на руку силовиков. Кажется, СМИ пора вводить новый штамп специально для зашкварных украинских адвокатов – «оборотни в белых воротничках». Их развелось так много, что без понятного и ясного термина уже не обойтись.

В масштабах страны такие адвокаты могут быть даже опаснее нечистоплотных чиновников или полицейских, пишет Inpress.ua. Если последним может мешать хотя бы презумпция невиновности, то законные представители, пользуясь правилом адвокатской тайны, получают на руки все карты. А полученную информацию используют только для личного обогащения. Как именно? Это зависит от конкретной личности и ее масштаба.

Увы, за свежими примерами далеко ходить не нужно. В Украине адвокаты-оборотни – такое частое явление, что можно учредить премию «Циничный адвокатский беспредел» и устать ее вручать. Но некоторые персонажи здесь вне конкуренции.

Например, Денис Мацкевич

Денис Мацкевич – директор Адвокатского бюро Кушнарева. На официальном сайте бюро ему приписывают «многолетний опыт работы, безукоризненное знание законов и высокий профессиональный уровень». Забывая о маленькой, совсем крошечной детали его биографии. Денис Мацкевич основал финансовую организацию ООО «Мегаинвест Сервис», по сути – коллекторскую контору.

Эта контора несколько лет назад выкупила у банка долг по кредиту в размере 120 тысяч долларов – его в 2008 году оформил житель Киева, отец нескольких детей. Выплатить долг мужчина не успел – погиб он, а после и его жена. Зато осталась квартира, в которой приписаны все совершеннолетние и несовершеннолетние дети должника.

Денис Анатольевич, исходя из своего 15-летнего опыта, придумал гениальную в своей циничности схему. Сначала он незаконно оформляет право собственности на упомянутую квартиру. Незаконно потому, что в квартире прописаны несовершеннолетние, и выселить их можно только по решению суда. Потом вместе с «коллегами» выламывает дверь в квартиру и выбрасывает из нее людей, не дав забрать личные вещи.

Чтобы вернуться в свою квартиру, детям пришлось долго ждать, пока Министерство юстиции отменит незаконную регистрацию. Но Денис Анатольевич продолжает доказывать свой «высокий профессиональный уровень» - повторно регистрирует право собственности у другого нотариуса, ежедневно приходит под дверь «нехорошей квартиры», пытаясь выломать замки. Постоянно угрожает детям, соседям. И все еще находится на свободе.

Или Андрей Тригуб

Ассоциированный партнер широко известного в узких кругах адвокатского объединения «Скляренко, Сидоренко и воры». Извините, партнеры. На сайте объединения указано, что адвокат Тригуб специализируется на уголовном праве. Хорошо бы добавить, что и на разводе клиентов.

В частности одного. В 2017 году в Соломенском ГУ НП (Киев) возбудили уголовное дело по статье 356 УК против собственника здания, которое зарегистрировали с поддельными документами, разделили на части и продали. Обвиняемый обратился к Андрею Тригубу – специализация же!

Что говорит этому клиенту Тригуб:

1. Сначала запугивает – «Ваши дела очень и очень плохи. Доказать невиновность в суде сложно».

2. Потом дает надежду – «Но вам повезло – вы пришли в правильную компанию к нужному человеку».

3. И окончательно успокаивает – «У моих партнеров [Андрей Сидоренко и Александр Скляренко] есть хорошие связи в прокуратуре и полиции».

Сначала он предлагает добиться лояльности следователя – «дать» по 10 тысяч долларов следователю и прокурору. Клиент дает, потому что ему пообещали – за эти деньги дело потихоньку замнут, а потом и закроют. За помощь Тригуб просит столько же – по 10 тысяч долларов ему и двум партнерам. Клиент платит. А потом «лояльный» следователь накладывает в суде арест на все имущество обвиняемого.

Неудачу адвокат объясняет вмешательством Генеральной прокуратуры. И тут же находит решение – когда дело вернут, он подаст апелляцию, а после договорится с прокурором и судьями. Но ему понадобится еще 15 тысяч долларов. Тригуб говорит так уверенно, что клиент без сомнений дает и эту сумму. А потом суд отключает апелляцию адвоката, сохраняет арест. Отменить арест через Соломенский районный суд у Тригуба тоже не получилось – суд отклоняет его ходатайство.

Наверное, именно так выглядит работа специалиста по уголовному праву – клиент платит 60 тысяч долларов за то, а адвокат за это организует ему арест имущества. Огорчает тот факт, что кидаловом и решаловом профессиональные амбиции Тригуба не ограничиваются.

Скляренко, Сидоренко и партнеры

Редко встретишь адвокатское бюро или объединение с таким количеством известных клиентов, имеющих проблемную репутацию. Ладно бы речь шла о международной юридической компании с иностранными партнерами – к таким обычно обращаются обеспеченные люди. Но чем их привлекает объединение «Скляренко, Сидоренко и партнеры» с адвокатами средней руки – неизвестно.

Но чем-то все-таки привлекает, потому что юристы объединения защищали или защищают:

учредителей «ТАСкомбанк», обвиняемых в отмывании денег и фальсификации отчетности;

Андрея Садового, члена партии «Самопомич». Против него НАБУ ведет расследование по обвинению в злоупотреблении служебным положением при продаже участка земли в 23,5 гектара под индустриальный парк.

Садовой также косвенно оказался втянут в скандал со своим близким соратником и коллегой по партии Андреем Журжием. Фонд Журжия «Голдмен» от имени фонда «Компания с инвестиционными активами «Инвестиционные партнеры»» купил на торгах 40% акций «Газтранзит», ранее принадлежащих «Газпрому», за 41 миллион гривен. Хотя ранее этот же пакет был оценен в 630 миллионов.

Учредители объединения «Скляренко, Сидоренко и партнеры» не только сотрудничают с самыми одиозными личностями украинского политикума, но и умудряются постоянно посещать Россию. Интересует реальная цель таких поездок людей, которые прямо связаны с влиятельными украинскими политиками. В том числе и с теми, что транслируют национальные идеи.

Деятельность этого бюро и перечисленных адвокатов никак, кроме как беспределом, не назовешь. Круговая порука в адвокатской среде приводит к тому, что адвокаты-оборотни, которые нагло нарушают закон и могут безнаказанно лишать детей жилья, свободно сохраняют лицензию. Наверное, у НАБУ и СБУ слишком много работы, раз не хватает времени расследовать делишки таких мелких пешек. А они между тем медленно и уверенно подрывают украинскую судебную систему и доверие украинцев к закону.