З ненаписаних "Хронік гламурної хунти". Вирішив президент зробити селфі. А що, не можна?! Він що, не людина чи що, якщо один раз оступився і в президенти влип?! Кожен має право на помилку! Довжиною в життя.

А що головне в Селфі? Хто сказав "селфі-палиця"? Тебе самого палицею по голові! А ну вийди звідси! Вийди, розбійник! Ігор Валерійович, а ви чого встаєте? А, Вам на котлетну екзекуцію пора? Це святе, привітики там всім, пам'ятайте, як ми з Вами, ну, ви зі мною - ух! Кароч, міністри-депутати, ви по життю ніхто, бо не знаєте, що головне в Селфі — фон.

І відправився президент за відповідним фоном. Прибув до Одеси, смарт дістає, а там Селфі псує "Делфі". Або навпаки. Лежить такий убогий, ніби його в "кузні на Рибальському" для ЗСУ зробили. Поїхав в Дніпро, вийшов на міст, а там Філатов з Корбаном, парі, питаннячка всякі... довелося в «Макдональдсі» в сотий раз. У Запоріжжі - непогана фотка на мосту, але не те, не те, польоту не вистачає... в цілій країні ніде класно оселфиться після плідної роботи! Кляті попередники!

Ось так і мотається президент, шукає, не знаходить. А політичні призаборники обмовляють, ніби він рейтинг своїх "Слуг" піднімає. Ну маячня ж! Хіба ж так піднімають, так закопують. Одним словом - заздрісники, давно пора Баканову на них зателефонувати, хоча він у зважування фур і сміттєві баки заглибився…

Було б забавно, якщо б не про нас.

Намагаюся сформулювати, як слід називати нашу нинішню владу, виходячи з принципів формування і методів правління. Тут все будується на особистих зв'язках, тут ігноруються знання і здібності, тут свій може створити що завгодно і буде прощений, якщо зуміє розіграти перед вождем сцену відданості.

Саме на таких підходах існує попсово-гламурний сегмент нашого шоу-бізу, де «хіти» виконують під фанеру, в якій чахлі ноти підтягнуті на компі і перекриті бек-вокалом, де нулячая пластика «зірки» затуляється натасканним балетом, де відсутність таланту і мізків як би компенсується епатуючим вбранням. Де головне - здаватися, а не бути. Тому відосики-відосики-відосики.

Але і в попосово-гламурному відстійнику ті, хто хоче бовтатися на поверхні, наймають професійних композиторів, поетів, стилістів, режисерів, хореографів. І ці люди за великі гроші загортають вторинний продукт в красиву обгортку. Вживати не рекомендується, але на прилавку лежати може.

А нинішні, вони профі наймати не стали. І замість того, щоб підірвати нейтринну бомбу посеред корупційно-олігархічної системи і випалити її до останнього гнилого бюрократа, вони спробували вбудуватися в систему. У систему, яка переварювала персонажів куди сильніших і підготовлених!

Ось як успішні у своїй справі люди виявилися настільки немічними, помінявши сферу діяльності? Імпотентними в питаннях, від яких безпосередньо залежить їх виживання. Може так статися, що виживання навіть фізичне…

А ось ще з "Хронік гламурної хунти". До прем'єр-міністра привели іміджмейкера. Крутого, майже як Манафорт. Проговорили годину, іміджмейкер відмовився. Каже, як можна покращувати імідж людини, якщо я не можу його запам'ятати? Українці тим більше. Я Кінаха запам'ятав, каже, а цього-ніяк!

Прем'єр тяжко зітхнув. З програмою уряду теж не склалося, всі лаються - ніяка. Бач, критикани! А ви спробуйте на ніяку програму скласти ніякий бюджет, який не буде виконуватися ні за доходами, ні за витратою, і занести цю туфту в Раду, і щоб жодного разу не заіржати, щоб не спалитися? А? Отож!

А тут ще хасиди пруть з півночі. Тисячами! А от якби кожен взяв звідти шматочок асфальту та й поклав тут - який ривок дорожнього будівництва б вийшов.

Прем'єру дуже хотілося зателефонувати Рінату. І раніше хотілося, ще до Кабміну. Завжди хотілося. Але ніколи не дзвонив. Бо знав, що той не візьме слухавку. Скоро і секретарка перестане. І прем'єрська секретарка теж.

Прем'єр від туги включив телевізор: на порожньому екрані йшов пророчий фільм «Людина-невидимка».

У країні вибори, від яких залежить дуже багато. Але ви подивіться, які рішення приймає влада, які законопроекти вносить?

Піднімають ціну на газ. Це нормально? Якась нелюдська логіка: Петро Порошенко пишався і хвалився Джо Байдену, що підняв ціну газу на 100%, а його засуджувачі слідують за його ж граблями!

А ще є законопроект про реєстрацію домашніх тварин, нас знову хочуть змусити платити? А на що, крім обдиралки, націлений законопроект про продаж житла виключно через ріелторів, які, звичайно ж, задеруть свій відсоток до небес?

Таких відверто лобістських, з явними корупційними ознаками рішень маса. Правляча гламурна публіка, як домашні тварини, передчуває політичний землетрус і намагається наїстися на все життя?

І адже Свято неслухняності, вакханалія вседозволеності, тріумф лицемірства охопили не тільки владу, ними вражена основна частина того, що вважається елітою. Гламурна неміч перед обличчям серйозних загроз виявилася куди заразнішою за коронавірус! І куди небезпечнішою.

Яких там ВАЗ мікробів таврував?

До речі, ось ще з "Хронік". Колишній довго думав, зважував, звірявся з соцопитуваннями, щоб вирішити, хто йому ближче — дружина або київський мер. Боявся мікрофонів, але радився з Байденом. Нарешті вирішив і відправив дружину подалі з очей до Київради, а Віталія підтримав всією пристрастю своєї політичної махини, за вирахуванням Гончаренка. Льоша, ти шо, образився шо лі?

А ось на що так образився Деркач, що свої плівки на весь світ вивалив, колишній згадати не міг. Точніше, не міг вибрати, за що саме. Тому що майже у всього політикуму, і майже у всього бізнесу, та що там - у великої кількості українців і неукраїнців було, за що на нього образитися.

Ох, нелегка ноша істинного патріота! Армія, мова, віра! На Москву, на Москву! Треба б разом з Медведчуком змотатися і тихо перетерти в Кремлі, щоб не забули, що "Мінськ" - то він придумав, не нинішній! Щоб врахували, коли складеться! Вже скоро.

Апофеозом нинішнього політичного циклу без сумніву стане прийдешня спроба офісу президента протягнути через Верховну Раду постанову Про проведення місцевих виборів на всій території Донбасу, включаючи ОРДЛО.

Там же який "хитромудрий" план проглядається: спеціально виключили частину контрольованих районів Донецької та Луганської областей з голосування. Тепер звідусіль мчить справедлива критика, що це неконституційно і просто безглуздо: раніше вибори можна було, а зараз раптом ні. І влада в останній момент зробить "морду ящиком" і погодиться: дійсно недобре, давайте виправляти. Та що там, раз така справа, то нехай голосує весь Донбас - це ж Україна, знову ж перемир'я он яке, і рішення Ради напередодні «нормандського формату» забезпечить натуральний мирний прорив.

Якщо буде запущений цей сценарій, відразу побачимо, скільки в Раді дійсно патріотичних депутатів незалежно від фракцій. І оцінимо, наскільки справедливі міркування політологів, що Дмитро Разумков готовий до самостійної політичної кар'єри.

І наостанок з "Хронік гламурної хунти". Шопінгує якось Маша по бутіку, злегка піддута, звичайно, але чисто сосна, хоч айкосом перевіряй, а тут Андрійко в приват стукає. Посміхається, але придивитися — ридає. Машуня, крізь сльози каже, запара у мене безпонтова, виручай, ріднуля, ні, співати не треба, ні-ні, Машуня, і цього теж не треба, це іншим разом. А треба тут злегка з миром підсобити, а то, Машуня, не хочуть миритися, хоч ти їх податками, хоч карантином, ну абсолютно ніяк без тебе... а я потім Вові шепну, і він тобі орден дасть. Або героя. Або героїну... героїню, тобто.

А Маша що, вона країні-то не чужа, вона ж з державним поняттям, тому як в кіно знімалася ж, а не по університетах шлялася, вона взяла і допомогла! Та й дідові веселіше, ніж на пенсії-то чахнути, на пенсію-то хіба проживеш... От кожен би так про своїх близьких дбав, як Супер Маша, адже давно по-іншому жили б! Та що там, вже давно б в союзну державу увійшли, ще навіть більш раніше Білорусі!

Весело, хоч плач.

Олександр Кочетков, аналітик і політтехнолог