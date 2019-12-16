Відома українська співачка MARUV показала новий образ для пісні “If You Want Her”

Співачка поділилася новими яскравими фото в Instagram. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

цього разу виконавиця здалася в латексі, а зверху було біле прозоре плаття. У дівчат поруч зі співачкою були ще й маски кіз. Вийшло дуже цікаво і зухвало.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Зніміть ці страшні маски і не надягайте білу мереживну білизну на чорний латекс", "Класно", "Нежненько", "Серед дівчат одне порося.", "Дівчата чекаємо вас в гості", "Вже так хочу подивитися ваш перформанс", "Козячий движ", "Просто бомба, як же хочеться побачити вживу".

Раніше ми повідомляли, що MARUV без сорому потрясла ідеальними формами на камеру.

Так, на ньому MARUV позує разом зі своєю подругою у красивих нарядах, які елегантно підкреслюють їх форми. Подруга співачки в короткому рожевому топі і облягаючих штанях, а сама виконавиця в кислотно-салатового кофті, з-під якої видно темного кольору білизна.

Доповнював образ MARUV шкіряна спідниця і капелюх. Українці не змогли оцінити вбрання кумира по достоїнству, оскільки ні відповідного повзунка, ні можливості коментувати у них не було.

Повідомлялося, що скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

На сторінці зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком.

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