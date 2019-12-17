Популярна українська виконавиця MARUV вирішила засвітити пишні форми в прозорому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімок співачка опублікувала в Instagram.

Так, співачка позує в прозорій кофті і чорному боді, який ефектно підкреслює її форми. При цьому доповнювати образ співачка вирішила золотим ланцюжком.

Уточнимо, що знімок MARUV розмістила в Stories, тому відреагувати на нього українці не змогли.

Як повідомлялося раніше, українська виконавиця MARUV показала апетитні форми в кислотному і облягаючому одязі. Знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Так, на ньому MARUV позує разом зі своєю подругою у красивих нарядах, які елегантно підкреслюють їх форми. Подруга співачки в короткому рожевому топі і облягаючих штанях, а сама виконавиця в кислотно-салатового кофті, з-під якої видно темного кольору білизна.

Доповнював образ MARUV шкіряна спідниця і капелюх. Українці не змогли оцінити вбрання кумира по достоїнству, оскільки ні відповідного повзунка, ні можливості коментувати у них не було.

Раніше ми писали, що скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

На сторінці зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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