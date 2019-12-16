Популярна українська артистка з Кварталу 95 Олена Кравець заінтригувала знімком з боксером Олександром Усиком

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

«Задачка) Що робить на зйомках «Вечірнього кварталу» Олександр Усик, за умови, що він не сидить у залі?», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Олена Кравець позує разом з легендарним українським спортсменом Олександром Усиком. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Буде з вами в номері», «Підробляє охоронцем. Відганяє фанатів Олени», «Боксує з Кошовим», «готується до Танців з зірками», «прийшов бити лисого Кличко», «Бере участь в номері кварталу», «він суддя в Лізі Сміху», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Олена Кравець, незважаючи на невблаганний хід часу і вікові зміни в зовнішності відповідно, виглядає чудово. Безумовно, в студійних фото чималу частку «чарівництва» підсумкового знімка відіграє фотошоп, але все-таки і харизматичність артиста в об'єктиві – має величезне значення.

Так Олена Кравець заговорила за пару тижнів до Нового року про чарівність і подарунки:

«І хоча я вже доросла дівчинка, кожен рік як в дитинстві чекаю це світле свято, але тепер разом зі своїми дітьми. День Святого Миколая ... У своїх мріях я бачу це так: рано вранці під подушкою знаходиш подарунок - обов'язково щось солоденьке, а поряд - маленька коробочка. Не поспішаючи відкриваєш її: "Тобі личить моя любов" і струм любові стосується твоїх пальців, а далі ...», - зазначила артистка.

При всьому при цьому Олена Кравець здалася, ймовірно, у вечірній сукні беж або молочного кольору з горизонтальною лінією декольте, актриса посміхається на фото і позує, швидше за все, в прикрасах відомої ювелірної марки.

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