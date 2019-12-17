Світлана вразила шанувальників своїм яскравим виглядом без макіяжу і в прозорому одязі

Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Так, цього разу вона вразила шанувальників своїм яскравим виглядом без макіяжу і мило зпутаним волоссям. У нових відео, які Світлана представила в Сторі, вона розповіла про вихід альбому і заявила, що готова вислухати критику з приводу її робіт.

До цього співачка опублікувала новий промо-ролик на своїй сторінці в Instagram. На Світлані шуба чорного кольору, довгі червоні нігті, помада в тон нігтів, а також яскраво нафарбовані очі золотими тінями. З аксесуарів на Лободі видно лише одну масивну сережку золотого кольору.

«#SOLDOUT В мережі!! Качай у шапці 👆 А який трек тобі сподобався найбільше??», – пише Світлана під роликом.

Також раніше артистка показала нові фото, зроблені з радіо-студії, і розповіла фанатам, що вже зовсім скоро відбудеться презентація її нового альбому. Як видно на фото, на інтерв'ю зірка прийшла в досить відвертому вбранні – на ній темний картатий брючний костюм, під піджаком якого тільки короткий чорний топ.

Волосся Світлани зібрані в недбалий пучок на маківці, а на очах темні окуляри. Варто відзначити, що останнім часом Лобода дуже часто з'являється на публіці в сонцезахисних окулярах, навіть у приміщенні.

"Сьогодні на @russkoe_radio говорили про вихід альбому #SOLDOUT. Я знаю як ви його чекаєте. Хвилююся і сподіваюся Вас не розчарувати. #сегодняНочью", – пише Лобода під новими знімками.

До цього зірка представила яскраве фото з модного вечора, на якому запалювала. При цьому артистка позувала в тонкому вбранні з пишними рукавами, подчеркнувшим її фігуру.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

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