"Ніколи б не подумала, що пустеля мене вразить більше, ніж океан"

Російська ведуча Анфіса Чехова підкорила мережу атмосферними знімками на тлі заходу сонця в пустелі

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася кількома фото, на яких постала в неймовірно казковому вбранні східної принцеси. На Анфісі плаття в підлогу бірюзового кольору із золотистою обробкою, яке вигідно підкреслило шикарний бюст. Доповнили образ розпущене довге волосся і ідеальний макіяж. Дивлячись на знаменитість, ніби реально переносишся у світ "1001 казки". На деяких кадрах ведуча сидить прямо на піску в пікантній позі, витягнувши ніжки. Від таких знімків захоплює дух, особливо, на тлі червоного заходу.

"Якщо ви хочете зробити мене по-дитячому щасливою - відвезіть мене в Пустелю! Вона виявилася для мене справжнім місцем сили! Ніколи б не подумала, що Пустеля мене вразить більше, ніж океан та пляж🤦🏻‍♀️🙄 Певно, з нею в мене пов'язано щось приємне з минулих життів🤔 А коли на мені наряд справжньої східної принцеси, мені здається, ніби я народилася зовсім не в тій країні🥺 А як вам мій пустельний образ? Оцініть його за шкалою від 1 до 10-ти", - підписала кадри Чехова.

Коментуючі високо оцінили фотосесію Анфіси, назвавши її "царицею пустелі". Шанувальники висловили думку, що зірка цілком можливо була в одній з минулих життів мешканкою арабської країни, так як цей образ дуже їй пасує.

"Ви прекрасні в цьому образі ..фотосесія супер🔥🔥"

"Однозначно 10👍, ви🔥🔥🔥"

"сама жіночність....10!10!10!!!і цієї оцінки буде мізерно мало🔥"

"Всі неперевершені фотки, і сама звичайно ж!!!! 👍"

"Анфіса...😍Це на 200% Ваше!І образ,і пустеля,і фарби...Всі фотографії чудові!"

"Анфіса, ви мабуть, правда, в минулому житті були принцесою! Сукня вам дуже йде, ви шикарна😍"

"Чудова!! Просто цариця пустелі."

Раніше ми писали, Чехова, яка зараз відпочиває в Омані, сфотографувалася з величезним верблюдом, притиснувши його волохату голову до своїх грудей. Фото підірвало мережу.

Багато хто дивуються, як це Анфіса не побоялася, не те щоб наблизиться до тварині, але й обійняти її.

Нагадаємо, Анфіса Чехова затягнула апетитні форми у відвертий наряд