Ірина Шейк поділилася новими пікантними знімками

33-річна модель знялася в фотосеті для журналу 7hollywood, одну з обложей Шейк показала своїм передплатникам.

На фото, авторства Alix Malka Ірина позує в золотому металевому боді з розсипом каміння і широким золотим чокером на шиї. Шейк широко посміхається, а на її обличчі легкий макіяж в бронзових відтінках.

На офіційній сторінці видання 7hollywood в Instagram також були опубліковані кілька знімків. На одному з них модель позує в чорному боді, а на іншому яскравому боді у вигляді керма мотоцикла. Дуже ефектний образи вийшли.

Раніше ми писали про те, що Ірина Шейк похвалилася новим розкішним вбранням, позуючи разом з відомим чоловіком.

Російська топ-модель виклала провакаційний знімок. Ірина була одягнена у відверту сукню з глибоким декольте, обнажившим її груди.

На фото Ірина стоїть в обнімку з Алі Кавуссі — відомим модним агентом і співзасновником агентства The Lions.

"В житті людини є друзі, є сім'я, і є друзі, які стають сім'єю. Алі, я так сильно тебе люблю. Спасибі, що ти є в моєму житті" - так колишня кохана Бредлі Купера ніжно звернулася до свого супутника в честь його дня народження.

Фанати Ірини почали порівнювати Кавуссі з батьком дворічної доньки Шейк, Бредлі Купером.

До цього ми повідомляли, що російська супермодель Ірина Шейк приголомшила шанувальників новим знімком в соцмережі.

цього разу 33-річна екс-кохана голлівудського актора Бредлі Купера і мати його дочки не стала дивувати публіку відвертими фото в еротичній білизні, а придумала дещо крутіше.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотографію, на якій позує з пітоном. Модель на знімку видно лише частково: довгі стрункі ноги і плоский живіт.

Нагадаємо, спокуслива Ірина Шейк розсунула ноги прямо на підлозі.

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк приголомшила сміливим фото: все найцікавіше прикрила змією.

Також Politeka писала, що Ірина Шейк похвалилася витонченою фігурою у відвертій сукні.