Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В інстаграмі зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

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Цього разу артистка показала себе у витонченому напівпрозорому вбранні чорного кольору. Зірка відвідала зйомки телевізійного шоу, викликавши тим самим бурхливу реакцію в мережі. Також до цього артистка приголомшила пікантними кадрами зі свого останнього виступу. Особливості коротких відеороликів надають не тільки яскраві танці дівчат на тлі неонових вогнів, але ще й танець Анни в знаменитих срібних трусиках. 

«До цих пір вся у вогні і летять іскри», «Дуже гарні фотографії !!! 🔥❤️😍 🖤», «Легенди 👏», «Гаряче😍😍😍😍🔥», «Це світова слава ,більше світла ,фарб ,і музики !», «фешн труселя!👍👍👍❤️❤️❤️», «Як завжди , прекрасна ❤️🔥🔥», «Ну Аня як завжди, в чорному облягаючому одязі і срібними трусиками.», «А ці весь тааакі мооонотоннні - чому 🐸», – пишуть користувачі.

Не так давно ззвезда повернулася на танцпол у фінальному випуску шоу разом з Джеєм, здивувавши пікантним чином і відвертими танцями з артистом.  Так, в кадрі зірка з'явилася в корсеті і показала соковиту груди, на якій написано назву її нової пісні - don't Stop. Доповнила відвертий "лук" MARUV масивними прикрасами, сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою.

Як повідомлялося раніше, художник несподівано стало погано в аэрпорту, коли вона повинна була летіти в Уфу на святкування дня народження радіо Energy. Про це зірка повідомила в сториз у своєму мікроблозі в Instagram. Maruv закликала шанувальників стежити за своїм здоров'ям, добре спати і їсти, і не запускати проблеми, як вона.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа