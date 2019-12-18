Любителька екстремальних декольте і кричущих міні Аліна Гросу цього разу здивувала шанувальників «скромністю»

Це стосується і вбрання артистки і її передноворічних покупок. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини:

«Признавайтесь, хто вже нарядив Ялинку?))

Як створюєте собі святковий настрій?? І чи є він взагалі у вас?)

Як плануєте зустріти Новий рік?🎄

•У нас ялинки ще немає😭😭😭

•Настрій святковий з'являється тільки вечорами з сім'єю і друзями..

•Купила мандарини і ялинку-вонючку в машину🎄 сподіваюся, допоможе))

•Новий рік зустріну на роботі😅», - пише Аліна Гросу під знімком.

Дівчина постала перед публікою не де-небудь, а в Києві – на артистці чудово сиділа, найімовірніше, шуба з натурального матеріалу, зі стильною сумочкою і в чоботях на низькому ходу білява виконавиця виглядала чудово. Традиційні для артистки макіяж і пишне укладання – доповнили образ.

Дехто з шанувальників відзначив що Аліна Гросу виглядає свіжо і дуже модно, деякі ж припустили, що та може бути вагітна і свій животик вона «сховала» за масивним верхнім одягом.

Нагадаємо також, на новому опублікованому нею відео, співачка з’явилася в незвичному для неї образі – завжди епатажна і напівгола, на цей раз була скромна і романтична. На новому відео артистка показала свій відпочинок в Бельгії – все, як то кажуть, за класикою – прогулянка по затишним каналах, навколо лебеді та качки, сонце ніжно гріється кожну з закоханих пар. Імовірно, Аліна Гросу відпочивала зі своїм чоловіком.

На відео вона мило і загадково посміхається, поправляє волосся, словом, виглядає щасливою.

Шанувальники пишуть, що приємно здивовані, а також про красу представлених на відео міських видів.

Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.

Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка”.

Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала груди через відверте декольте.