Любителька екстремальних декольте і кричущих міні Аліна Гросу цього разу здивувала шанувальників «скромністю»
Це стосується і вбрання артистки і її передноворічних покупок. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини:
«Признавайтесь, хто вже нарядив Ялинку?))
Як створюєте собі святковий настрій?? І чи є він взагалі у вас?)
Як плануєте зустріти Новий рік?🎄
•У нас ялинки ще немає😭😭😭
•Настрій святковий з'являється тільки вечорами з сім'єю і друзями..
•Купила мандарини і ялинку-вонючку в машину🎄 сподіваюся, допоможе))
•Новий рік зустріну на роботі😅», - пише Аліна Гросу під знімком.
Дівчина постала перед публікою не де-небудь, а в Києві – на артистці чудово сиділа, найімовірніше, шуба з натурального матеріалу, зі стильною сумочкою і в чоботях на низькому ходу білява виконавиця виглядала чудово. Традиційні для артистки макіяж і пишне укладання – доповнили образ.
Дехто з шанувальників відзначив що Аліна Гросу виглядає свіжо і дуже модно, деякі ж припустили, що та може бути вагітна і свій животик вона «сховала» за масивним верхнім одягом.
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Нагадаємо також, на новому опублікованому нею відео, співачка з’явилася в незвичному для неї образі – завжди епатажна і напівгола, на цей раз була скромна і романтична. На новому відео артистка показала свій відпочинок в Бельгії – все, як то кажуть, за класикою – прогулянка по затишним каналах, навколо лебеді та качки, сонце ніжно гріється кожну з закоханих пар. Імовірно, Аліна Гросу відпочивала зі своїм чоловіком.
На відео вона мило і загадково посміхається, поправляє волосся, словом, виглядає щасливою.
Шанувальники пишуть, що приємно здивовані, а також про красу представлених на відео міських видів.
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Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.
Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка”.
Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала груди через відверте декольте.