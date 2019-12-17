Даша похвалилася ідеальними формами в одній білизні під час фотосесії на узбережжі

Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Зазначимо, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала неймовірні кадри.

При цьому фото зірки не залишило нікого байдужими, і артистка отримала безліч коментарів на свою адресу.

Зірка представила незвичайні кадри з фотосесії, виставивши ніжне фото з видом на її форми в тонкому чорному білизна, розшите мереживом і здивувавши при цьому шанувальників незвичайною і цікавою задумкою. В руках зірка тримає додаток незвичайного образу - величезні крила, що складаються з великих чорних пір'їн.

Ось що пишуть користувачі з приводу побаченого.

Також Даша представила серію фото, на якому позувала в незвичайному вбранні серед гір Ісландії. При цьому вона зазначила, що її нові фото було її давньою мрією, вона давно хотіла побувати там.

«В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера. Ще довго буде снитися... #такаяисландия», – Даша пише під новим постом.

Шанувальники не утрималися від коментарів:

«Так, багато чого залежить від режисера, але ти муза, яка робить кадр шедевром. Дуже гарні фото!», «Результат в кадрі, а робота 😲😟😨 ЗА.. .Даша ти 🌟🌟🌟🌟🌟», «Шматочок мінералу цього, будь ласка-пожалуцста-будь ласка!», «Мурашки по шкірі від цих видів і усвідомлення того, яка ви самовіддана 🔥❤️», «Повелителька чорної скелі!», «Неймовірні!🔥».

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