Відома українська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала три різних сукні на Новий Рік

Знаменитість попросила вибрати одне з трьох. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку артистки.

Котова здалася в одному плаття вище колін, але з глибоким декольте і без білизни. На другому фото Тетяна в червоному платті з екстремальним розрізом. На третьому фото артистка вже синій сукні з великим розрізом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"О, Тетянина нога, як ти нам дорога", "Ти скрізь шикарна", "Натуль ти неперевершена у всьому", "Вам до лиця смарагдовий колір.".

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Тетяна в цей раз розташувалася в автомобілі. Котова показала свої персики, які виднілися завдяки екстремального вирізом у светрі. Виконавиця доповнила образ стильними окулярами.

"Якщо твоє серце не співає і не танцює, ти не живеш по-справжньому. Ти просто існуєш... виконуєш певні обов'язки, виконуєш певні ритуали, створюєш видимість життя.", - написала співачка.

"Так роздягнися ти вже!!!!", "А якщо подобається носик, це вже збочення ?", "Яка соковита", "Мила Танюша. Бажаю вам прекрасною тижні і святкового настрою", "Чарівна", - написали фанати під фото.

Повідомлялося, що 34-річна колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова приголомшила пікантним фото та підписом до нього, від чого б вона хотіла позбутися в новому році.

"Доброго дня всім нам 😍Зараз час не тільки підводити підсумки, ставити нові завдання, писати список бажань, але і аналізувати речі, від яких вже варто відмовитися", - написала співачка.

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