Відома українська співачка Ані Лорак розповіла про майбутнє шоу "Діва"

Співачка показала частина виступу в соціальних мережах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шоу Діва скоро на моєму Ютуб-каналі!", - написала Лорак.

Фанати швидко відреагували на новину:

"Так сумую", "Ура, найкращий номер, самий хвилюючий", "Дуже сумуємо за вами в Україні", "Ми дуже чекаємо і хочемо знову зануритися в цю прекрасну атмосферу, нехай і через екран телефону", "найкраще шоу в світі", "Хочеться знову і знову дивитися це неймовірне шоу!", "Чекаємо з нетерпінням кращого завершення цього року".

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи. Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками:

«Це дійсно моя перша за всю творчу життя і, будемо думати, остання скасування концерту. Тоді перед вильотом в Санкт-Петербург я відчула себе дуже погано. Не дуже хотіла б поширюватися на цю тему, але в мене були проблеми з нирками. Зараз, слава Богу, все в нормі», - заявляла Ані Лорак.

Повідомлялося, що Лорак спантеличила розтягнутим особою під час концерту.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала відео, на якому позує перед початком чергового концерту.

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