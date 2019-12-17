Известная украинская певица Ани Лорак рассказала о будущем шоу "Дива"

Певица показала часть выступления в социальных сетях. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Шоу Дива скоро на моем Ютуб-канале!", - написала Лорак.

Фанаты быстро отреагировали на новость:

"Так скучаю", "Ура, самый лучший номер, самый волнительный", "Очень скучаем за вами в Украине", "Мы очень ждём и хотим снова погрузиться в эту замечательную атмосферу, пусть и через экран телефона", "Самое лучшее шоу в мире", "Хочется вновь и вновь смотреть это невероятное шоу!", "Ждем с нетерпением лучшего завершения этого года".

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты. Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками:

«Это действительно моя первая за всю творческую жизнь и, будем думать, последняя отмена концерта. Тогда перед вылетом в Санкт-Петербург я почувствовала себя очень плохо. Не очень хотела бы распространяться на эту тему, но у меня были проблемы с почками. Сейчас, слава Богу, все в норме», - заявляла Ани Лорак.

Сообщалось, что Лорак озадачила растянутым лицом во время концерта.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала видео, на котором позирует перед началом очередного концерта.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

А еще Politeka писала, что Лорак напугала кукольным лицом перед концертом, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности



