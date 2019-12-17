Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей, яка зараз будує свою музичну кар'єру, поділилася пікантним фоп

Соня вирішила приміряти на себе майку хокеїста. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Племінниця Ротару таким чином вирішила показати, як вона любить хокей.

"А ви любите хокей так, як люблю його я?"

Фанати залишили кілька коментарів під фото:

"А Олега в студію , хай хоч один куплет заспіває твого хіта !)", "Я то думаю, куди майки пропадають", "Вперед Херсон, твої фанати завжди з тобою. Херсонський Дніпро".

Раніше ми повідомляли, що племінниця Ротару спокусила видом в новому сміливому образі.

Соня в цей раз показала себе в гольфі з паєтками. На обличчі в дівчини з прикрас зроблені візерунки. А волосся зібрані так, щоб вийшли ріжки на голові.

Під фото фанати залишили кілька коментарів:

"Яка гарна", "Класна".

А ще Politeka писала, що племінниця Ротару блиснула принадами у відвертому вбранні з ремінців.

Висхідна зірка засвітила в кадрі тільки верхню частину тіла. На співачці майже нічого не було, крім шкіряних лямок і чокера.

Фанати почали коментувати новий пост знаменитості.

"Космос", "Це просто бомба. Дуже красива", "Божественно, як завжди", "найкрасивіша", "Хай буде в житті все чудово. І в світі немає тебе щасливішою. Хай світить сонце в день негідний. І дні йдуть не поспішаючи".

До цього ми писали, що безсоромна племінниця Ротару виставила напоказ розкішне тіло.

Племінниця української співачки Софії Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay), порадувала шанувальників фото у відвертому образі

Тонка талія, довгі волосся і погляд - заворожують своєю красою, що аж стає занадто спекотно.

"Сама привлекательня річ, яку може мати жінка - це впевненість у собі. 😉", - написала артистка.

Нагадаємо, племінниця Ротару в латексі показала свою головну гордість

А ще Politeka писала, що племінниця Ротару ледь втримала принади у відвертому топі

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару показала, чим займається вдома з чоловіком



