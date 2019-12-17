Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей, яка зараз будує свою музичну кар'єру, поділилася пікантним фоп
Соня вирішила приміряти на себе майку хокеїста. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Племінниця Ротару таким чином вирішила показати, як вона любить хокей.
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"А ви любите хокей так, як люблю його я?"
Фанати залишили кілька коментарів під фото:
"А Олега в студію , хай хоч один куплет заспіває твого хіта !)", "Я то думаю, куди майки пропадають", "Вперед Херсон, твої фанати завжди з тобою. Херсонський Дніпро".
Раніше ми повідомляли, що племінниця Ротару спокусила видом в новому сміливому образі.
Соня в цей раз показала себе в гольфі з паєтками. На обличчі в дівчини з прикрас зроблені візерунки. А волосся зібрані так, щоб вийшли ріжки на голові.
Під фото фанати залишили кілька коментарів:
"Яка гарна", "Класна".
А ще Politeka писала, що племінниця Ротару блиснула принадами у відвертому вбранні з ремінців.
Висхідна зірка засвітила в кадрі тільки верхню частину тіла. На співачці майже нічого не було, крім шкіряних лямок і чокера.
Фанати почали коментувати новий пост знаменитості.
"Космос", "Це просто бомба. Дуже красива", "Божественно, як завжди", "найкрасивіша", "Хай буде в житті все чудово. І в світі немає тебе щасливішою. Хай світить сонце в день негідний. І дні йдуть не поспішаючи".
До цього ми писали, що безсоромна племінниця Ротару виставила напоказ розкішне тіло.
Племінниця української співачки Софії Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay), порадувала шанувальників фото у відвертому образі
Тонка талія, довгі волосся і погляд - заворожують своєю красою, що аж стає занадто спекотно.
"Сама привлекательня річ, яку може мати жінка - це впевненість у собі. 😉", - написала артистка.
Нагадаємо, племінниця Ротару в латексі показала свою головну гордість
А ще Politeka писала, що племінниця Ротару ледь втримала принади у відвертому топі
Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару показала, чим займається вдома з чоловіком