Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей, которая сейчас строит свою музыкальную карьеру, поделилась пикантным фот

Соня решила примерять на себя майку хоккеиста. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Племянница Ротару таким образом решила показать, как она любит хоккей.

"А вы любите хоккей так, як люблю его я?"

Фанаты оставили несколько комментариев под фото:

"А Олега в студию , пусть хоть один куплет споёт твоего хита !)", "Я то думаю, куда майки пропадают", "Вперед Херсон, твои фанаты всегда с тобой. Херсонский Днепр".

Ранее мы сообщали, что племянница Ротару соблазнила видом в новом смелом образе.

Соня в этот раз показала себя в гольфе с пайетками. На лице у девушки с украшений сделаны узоры. А волосы собраны так, чтобы получились рожки на голове.

Под фото фанаты оставили несколько комментариев:

"Какая красивая", "Классная".

А еще Politeka писала, что племянница Ротару сверкнула прелестями в откровенном наряде из ремешков.

Восходящая звезда засветила в кадре только верхнюю часть тела. На певице почти ничего не было, кроме кожаных лямок и чокера.

Фанаты начали комментировать новый пост знаменитости.

"Космос", "Это просто бомба. Очень красивая", "Божественно, как всегда", "Самая красивая", "Пусть будет в жизни все прекрасно. И в мире нет тебя счастливей. Пусть светит солнце в день негодный. И дни идут не торопясь".

До этого мы писали, что бесстыжая племянница Ротару выставила напоказ роскошное тело.

Племянница украинской певицы Софии Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay), порадовала поклонников фото в откровенном образе

Тонкая талия, длинные волосы и взгляд - завораживают своей красотой, что аж становится слишком жарко.

"Самая привлекательня вещь, которую может иметь женщина - это уверенность в себе. 😉", - написала артистка.

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

А еще Politeka писала, что племянница Ротару едва удержала прелести в откровенном топе

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