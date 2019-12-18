Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала себе не тільки в природному вигляді, але ще й у досить привабливому - Світлана показала струнку фігуру в тонкому чорному платті. Доповнила цибулю зірка вільного крою бежевим плащем. Її волосся розпущене і без всяких укладок, сама артистка позувала без макіяжу, але виглядала при цьому задоволеною і щасливою.

Раніше також знаменитість виставила трепетне архівне фото зі старшою донькою Євою, зроблене на фотосесії вже більше 4 років тому, присвяченій новорічним святам.

Так, Світлана разом з Євангеліною позували сидячи на сходинках біля величезної і пухнастої ялинки, прикрашеної різними новорічними декоративними елементами. Мама і дочка приміряли на себе милі і блискучі вечірні вбрання.

"свято до нас поспішає....😍", - коротко підписала Лобода. Шанувальники не залишилися байдужі:

До цього співачка опублікувала новий промо-ролик на своїй сторінці в Instagram. На Світлані шуба чорного кольору, довгі червоні нігті, помада в тон нігтів, а також яскраво нафарбовані очі золотими тінями. З аксесуарів на Лободі видно лише одну масивну сережку золотого кольору.

Також раніше артистка показала нові фото, зроблені з радіо-студії, і розповіла фанатам, що вже зовсім скоро відбудеться презентація її нового альбому. Як видно на фото, на інтерв'ю зірка прийшла в досить відвертому вбранні – на ній темний картатий брючний костюм, під піджаком якого тільки короткий чорний топ.

Волосся Світлани зібрані в недбалий пучок на маківці, а на очах темні окуляри. Варто відзначити, що останнім часом Лобода дуже часто з'являється на публіці в сонцезахисних окулярах, навіть у приміщенні.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.