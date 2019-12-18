Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала себя не только в естественном виде, но еще и в весьма привлекательном - Светлана показала стройную фигуру в тонком черном платье. Дополнила лук звезда свободного кроя бежевым плащом. Ее волосы распущены и безо всяких укладок, сама артистка позировала без макияжа, но выглядела при этом довольной и счастливой.

Ранее также знаменитость выставила трепетное архивное фото со старшей дочкой Евой, сделанное на фотосессии уже более 4 лет назад, посвященной новогодним праздникам.

Так, Светлана вместе с Евангелиной позировали сидя на ступеньках возле огромной и пушистой ели, украшенной различными новогодними декоративными элементами. Мама и дочь примерили на себя милые и блестящие вечерние наряды.

"праздник к нам спешит....😍", - коротко подписала Лобода. Поклонники не остались равнодушны:

До этого певица опубликовала новый промо-ролик на своей странице в Инстаграм. На Светлане шуба черного цвета, красные длинные ногти, помада в тон ногтей, а также ярко накрашены глаза золотыми тенями. Из аксессуаров на Лободе видно лишь одну массивную сережку золотого цвета.

Также ранее артистка показала новые фото, сделанные из радио-студии, и рассказала фанатам, что уже совсем скоро состоится презентация ее нового альбома. Как видно на фото, на интервью звезда пришла в довольно откровенном наряде – на ней темный клетчатый брючный костюм, под пиджаком которого только короткий черный топ.

Волосы Светланы собраны в небрежный пучок на макушке, а на ее глазах темные очки. Стоит отметить, что в последнее время Лобода очень часто появляется на публике в солнцезащитных очках, даже в помещении.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.