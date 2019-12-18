Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Цього разу співачка показала себе не тільки в природному вигляді, але ще й у досить привабливому - Світлана показала фото з автомобіля. Артистка позувала в теплій шубі, здивувавши відміткою під кадром. Підпису зірка заявила про повернення в Київ.

Як з'ясувалося, Лобода повернулася в Україну, щоб розкрутити свій новий альбом Sold Out. Світлана вже дала кілька інтерв'ю українським радіостанціям і встигла розкрити деякі плани на майбутнє.

Відзначимо, що в новому альбомі співачка змінила манеру виконання пісень, тому з гордістю в розділі Сторі представляє досягнення за переглядами її нової роботи в стилі хіп-хоп.

Ось що пишуть користувачі під одним з постів в Instagram:

«Красуня 😍😍😍», «Такаая😻💕», «Good morning💙», «Лобода, Лобода хороша день від дня😍❤️», «Доброго і плідного дня Вам!❤️❤️❤️», «Куди їде», «Красуня моя 😘😍😉❤️», «Ви супер❤️», «Лялечка💖👄😻», «Гарна❤️❤️❤️», «Кішка 🐈».

Раніше також знаменитість виставила трепетне архівне фото зі старшою донькою Євою, зроблене на фотосесії вже більше 4 років тому, присвяченій новорічних свят.

Так, Світлана разом з Євангеліною позували сидячи на сходинках біля величезної і пухнастої ялинки, прикрашеної різними новорічними декоративними елементами. Мама і дочка приміряли на себе милі і блискучі вечірні вбрання.

До цього співачка опублікувала новий промо-ролик на своїй сторінці в Instagram. На Світлані шуба чорного кольору, довгі червоні нігті, помада в тон нігтів, а також яскраво нафарбовані очі золотими тінями. З аксесуарів на Лободі видно лише одну масивну сережку золотого кольору.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.