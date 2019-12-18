Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала себя не только в естественном виде, но еще и в весьма привлекательном - Светлана показала фото с автомобиля. Артистка позировала в теплой шубе, удивив отметкой под кадром. В подписи звезда заявила о возвращении в Киев.

Как выяснилось, Лобода вернулась в Украину, чтобы раскрутить свой новый альбом Sold Out. Светлана уже дала несколько интервью украинским радиостанциям и успела раскрыть некоторые планы на будущее.

Отметим, что в новом альбоме певица поменяла манеру исполнения песен, поэтому с гордостью в разделе Стори представляет достижения по просмотрам ее новой работы в стиле хип-хоп.

Вот что пишут пользователи под одним из постов в Инстаграм:

«Красотка 😍😍😍», «Такаая😻💕», «Good morning💙», «Лобода Лобода хороша день ото дня😍❤️», «Доброго и плодотворного дня Вам!❤️❤️❤️», «Куда-то едет», «Красавица моя 😘😍😉❤️», «Вы супер❤️», «Куколка💖👄😻», «Красивая❤️❤️❤️», «Кошка 🐈».

Ранее также знаменитость выставила трепетное архивное фото со старшей дочкой Евой, сделанное на фотосессии уже более 4 лет назад, посвященной новогодним праздникам.

Так, Светлана вместе с Евангелиной позировали сидя на ступеньках возле огромной и пушистой ели, украшенной различными новогодними декоративными элементами. Мама и дочь примерили на себя милые и блестящие вечерние наряды.

До этого певица опубликовала новый промо-ролик на своей странице в Инстаграм. На Светлане шуба черного цвета, красные длинные ногти, помада в тон ногтей, а также ярко накрашены глаза золотыми тенями. Из аксессуаров на Лободе видно лишь одну массивную сережку золотого цвета.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.