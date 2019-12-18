Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
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Зазначимо, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників.
Зірка представила незвичайні кадри з фотосесії, виставивши ніжне фото з видом на її форми в тонкому чорному білизна, розшите мереживом і здивувавши при цьому шанувальників незвичайною і цікавою задумкою. В руках зірка тримає додаток до незвичайного образу - величезні крила, що складаються з великих чорних пір'їн.
«Навіщо туди лізти?», «Amazing shot😍😍😍❤️», «Люблю цю серію🖤», «Вгору по кар'єрних сходах?», «Красиво», «Красуня,завжди кажу!», «Black black swan😍🌹», – пишуть користувачі.
Також Даша представила серію фото, на якому позувала в незвичайному вбранні серед гір Ісландії. При цьому вона зазначила, що її нові фото було її давньою мрією, вона давно хотіла побувати там.
«В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера. Ще довго буде снитися... #такаяисландия», – Даша пише під новим постом.
Шанувальники не утрималися від коментарів:
«Так, багато чого залежить від режисера, але ти муза, яка робить кадр шедевром. Дуже гарні фото!», «Результат в кадрі, а робота 😲😟😨 ЗА.. .Даша ти 🌟🌟🌟🌟🌟», «Шматочок мінералу цього, будь ласка-пожалуцста-будь ласка!», «Мурашки по шкірі від цих видів і усвідомлення того, яка ви самовіддана 🔥❤️», «Повелителька чорної скелі!», «Неймовірні!🔥».
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