Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» обличчя. Так, Кароліна опублікувала відео, на якому позує в латексному вбранні.

Справа в тому, що зірка знялася в спеціальному передноворічному шоу, здивувавши кілька помпезним і штучним чином:

«✨Дивіться у Новорічну ніч на @1tv #мынарушаем @helenyarmak», – написала Лорак під фото.

Користувачі мережі не залишилися байдужі:

«Wow!😻🔥Супер! Обов'язково будемо дивитися 😻», «Яка гарна😍 В передчутті свят.. Як плануєте святкувати Новий рік?🎊», «Дуже красива!!! 👍😍🌟», «Красуня❤️», «Красуня!!!!! Без слів!!!!! 🔥🔥🔥», «Шубка шикарна і колір вогонь!!!😊😘💋👄», «Тепер чекаю новий рік ще більше 😍❤️ шикарна 💥», «А як не дивитися! 🙈😍😍😍 В Новорічну ніч тільки й чекаю на Ваші виступи! 🎄🤟❤❤❤», «Моя любов ♥️».

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи. Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками:

«Це дійсно моя перша за всю творчу життя і, будемо думати, остання скасування концерту. Тоді перед вильотом в Санкт-Петербург я відчула себе дуже погано. Не дуже хотіла б поширюватися на цю тему, але в мене були проблеми з нирками. Зараз, слава Богу, все в нормі», - заявляла Ані Лорак.

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